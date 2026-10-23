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Azalia y Rafa Mercadante se gritan y “amenazan” dentro de La Granja VIP; él la acusa de insultar a sus hijas

La pelea de Azalia contra Rafa Mercadante comenzó durante el programa en vivo en televisión abierta del reality show este 22 deoctubre

Octubre 23, 2026 • 
Alejandro Flores
azalia rafa mercadante (1).jpg

Rafa y Azalia, cara a cara

Instagram LG VIP

Hay dos versiones de lo que ocurrió la noche de este 22 de octubre dentro de La Granja VIP.

Por un lado, Rafa Mercadante asegura que Azalia lanzó un insulto en contra de sus hijas ya que hizo la “Britney Señal”, la cual supuestamente dirigió a las niñas.
Por su parte, Azalia no niega el insultó y la señal pero dice que no fue en contra de las hijas de Rafa.
La producción de La Granja VIP no ha mostrado el video de la escena pero sí existe y se hizo viral una grabación del momento desde una cámara del 24/7 en el que se escucha una parte del pleito.

El audio no es claro pero sí es escucha a Azalia decir las palabras: “tus hijas”. A lo que Mercadante le responde: “Ah, también te metes con las hijas”.

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Ericka Rodríguez

Esta versión es respaldada por Natalia, quien fue testigo del momento en que sucedió.

El pleito explotó durante el reto de salvación pero tuvo su punto más virulento horas después, durante la cena, en la que los dos discutieron a gritos.
"¿Me estás amenazando?”, le dijo Rafa.

Azalia respondió con insistencia: "¿Qué me vas a hacer? ¿qué me vas a hacer?”

Después de ese incidente, del que nuevamente no hay un video directo sino solo el audio, ambos desaparecieron de La Granja.
Natala Alcocer e Ivonne Montero comentaron que lo más probable es que hayan sido llamados por la producción para hablar con ellos, lo cual es una herramienta que existe en los realities cuando hay problemas que escalan más allá del juego y el show.
Lo cierto es que Natalia expuso: “Se amenazaron muy fuerte; lo dos, allá afuera en la cena”.

La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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