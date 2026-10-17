El ‘fraude’ de Azalia en La Granja VIP toma fuerza porque ¿ni Adal Ramones puede desementirlo?

La acusación de fraude contra La Granja VIP toma fuerza a pesar de que Adal Ramones dio una explicación sobre lo que pasó en la salvación de este jueves.

“Buscamos todos los videos para demostrar que el triunfo de Azalia fue legal”, dijo Adal en el inicio del programa de este viernes.

Desde la noche del jueves, luego de que Azalia ganó la salvación al vencer a Kevyn Bicolor y Julio Camejo en un juego de suerte, las redes sociales hicieron viral la tendencia “Fraude en la Granja”.

“Es un lugar en el que nunca quisimos estar”, dijo el conductor estelar del reality show.

El concurso consistía en abrir cubetas y sacos para encontrar tres figuras geométricas. Las sospechas de que Azalia recibió instrucciones de la producción para saber con certeza cuáles abrir, comenzaron cuando desapareció “sospechosamente” de la Granja durante varias horas antes del concurso.

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Y luego, durante el concurso, abrió exactamente las tres cubetas y sacos (de entre unos 20) que contenían las figuras que necesitaba.

Adal Ramones dijo que desde muy temprano buscaron los videos para desmentir el fraude... pero no encontraron el video que pudiera hacerlo.

“Lamentablemente Azalia mete la boca del costal en la cubeta y eso impide ver la figura que cae”.

Ante la falta de pruebas, Adal optó por jurar que no hubo fraude.

“Crean , fue todo legal”, dijo.

Esto generó una nueva ola de críticas y renovó las acusaciones de fraude: los seguidores del reality sospechan que se beneficia a Azalia y Manelyk para perjudicar a Niurka.

"¿Por qué no sacas los videos?”, “una justificación sin evidencia hace más sospechoso el Fraude”, se puede leer en la publicación del video de Adal Ramones en el perfil oficial de La Granja VIP.

En medio de la discusión, Alfredo Adame se sumó a la polémica con una declaración en la que aseguró que su opinión fue determinante para que la sanción de Pimpi no fuera la expulsión sino solamente la nominación.

Desde ayer, le prometió a los seguidores de Pimpi en redes sociales que haría todo lo posible por mantener a Pimpi en La Granja VIP.

Alfredo Adame levantó la voz y salvo a Pimpi de expulsión. VOTOS POR PIMPI 🌸 NO SE PUEDE IR.



PRODUCCIÓN: Mucho favoritismo. Los comentarios de los otros? Dónde están las consecuencias? 🤔 #LaGranjaVIP #LaGranjaTraicion @lagranjavipmx #LuchaLibre pic.twitter.com/O7MZ2RPOlw — Izzy (@Izzy01189) October 17, 2026

“Mañana alzo la voz”, prometió.

Y cumplió.