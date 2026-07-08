¿Quién es Alejandra Jaramillo? Piden su renuncia tras BURLARSE DE MÉXICO: “¿Y si no? Sólo te toca aguantar”

“No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar”.

Todas las publicaciones en las que se burlaba de México por su derrota ante Inglaterra ya fueron borradas, pero eso no impide que usuarios en redes sociales pidan que Alejandra Jaramillo sea despedida.

Y es que la presentadora de Univision decidió festejar de forma más que efusiva el triunfo de Inglaterra, pero no porque hubiera nacido en aquel país europeo, sino porque México sacó a Ecuador de La Gran Fiesta del Futbol.

Jaramillo, quien nació en aquella nación no celebró la victoria, sino que se burló de México y criticó el desempeño de la selección con memes y comentarios. “¿Y si no? Sólo te toca aguantar…”, fue una de las frases que replicó.

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“No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. CHAO. BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCHI”, escribió sobre un clip que publicó y en el que se le observa saltado de gusto por la eliminación de México. “Yo quería una sola cosa para dormir tranquila hoy”, añadió.

Tras los duros señalamientos por sus críticas, así como las peticiones para que sea despedida del panel de conductoras de la emisión ’Siéntese quien pueda’, Jaramillo bajó los videos de sus festejos y donde tuvo en sus manos la playera de México, misma que dijo que “saló”.

Hasta el momento, la propia presentadora no ha ofrecido disculpas por la forma en la que se burló y tomó personales los resultados de los partidos.

¿Quién es Alejandra Jaramillo?

Es conductora, actriz y empresaria ecuatoriana que es conocida como ‘La Caramelo’. Ha desarrollado gran parte de su carrera en la televisión de su país y, desde 2022, en Estados Unidos.

Luego de que se mudó de país forma parte de Univision como panelista y conductora de ’Siéntese quien pueda’, espacio con el que ganado mayor proyección entre el público hispano.

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Además de su trabajo en televisión, Jaramillo también ha incursionado en el ámbito empresarial con ‘Mundo Keto’, una marca enfocada en promover un estilo de vida saludable mediante el ejercicio y la alimentación cetogénica.