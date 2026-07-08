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Macabro hallazgo en el Panteón de Dolores: hallan a un hombre COLGAD0 en un árbol

El cuerpo fue encontrado por visitantes al cementerio.

Julio 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Hombre-panteon.jpg

En el Panteón de Dolores fue hallado el cuerpo de un hombre colgado de un árbol.

Getty Images

Al interior del Panteón Civil de Dolores se vivió una intensa movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad luego del macabro hallazgo de un hombre sin vida.

La víctima, de aproximadamente 30 años, fue descubierto colgado de un árbol.

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Según primeros reportes, el hallazgo fue reportado por visitantes al cementerio, quienes alertaron a los servicios de emergencia tras localizar al hombre fallecido dentro del panteón.

Imágenes difundidas desde el lugar muestran la entrada principal resguardada por personal de Protección Civil, mientras una ambulancia permanecía al interior y el área donde fue localizado el cuerpo era procesada por las autoridades.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de la víctima ni las circunstancias que rodearon su muerte.

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Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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