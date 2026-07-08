Macabro hallazgo en el Panteón de Dolores: hallan a un hombre COLGAD0 en un árbol

Al interior del Panteón Civil de Dolores se vivió una intensa movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad luego del macabro hallazgo de un hombre sin vida.

La víctima, de aproximadamente 30 años, fue descubierto colgado de un árbol.

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Según primeros reportes, el hallazgo fue reportado por visitantes al cementerio, quienes alertaron a los servicios de emergencia tras localizar al hombre fallecido dentro del panteón.

Un hombre sin vida fue hallado al interior del Panteón Civil de Dolores, en la alcaldía Miguel Hidalgo; autoridades se encuentran en la zona.



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Imágenes difundidas desde el lugar muestran la entrada principal resguardada por personal de Protección Civil, mientras una ambulancia permanecía al interior y el área donde fue localizado el cuerpo era procesada por las autoridades.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de la víctima ni las circunstancias que rodearon su muerte.

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La Secretaria de Seguridad Ciudadana mantiene las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las causas del deceso.