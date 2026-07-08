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Alejandro Marcovich DESPIERTA DEL COMA tras casi dos meses y luego de sufrir un derrame cerebral

El exguitarrista de ‘Caifanes’ fue dado de alta ante el peligro de que contraiga una bacteria.

Julio 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El guitarrista fue parte fundamental de ‘Caifanes’.

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“Alejandro Marcovich tiene unas ganas de vivir muy fuertes”.

El músico Alejandro Marcovich salió del coma en el que estaba tras sufrir un derrame cerebral el pasado 19 de mayo, así lo informó su esposa Gabriela Martínez. El exguitarrista de ‘Caifanes’ estaba por cumplir dos meses en esa delicada situación de salud, sin embargo, logró despertar.

“Alejandro está delicado, pero está bien. Ya ha salido del peligro, de momentos muy difíciles, tras el desafortunado derrame que tuvo el 19 de mayo. Afortunadamente, ayer salimos a casa con todos los cuidados”, declaró en entrevista para ‘Ventaneando’.

La esposa de Marcovich explicó que aunque el derrame afectó varias áreas del cerebro, hasta el momento no saben cuáles serán las secuelas; sin embargo, aseguró que el músico ha demostrado “una fortaleza increíble”, al grado de sorprender a los médicos que lo atendieron.

TE RECOMENDAMOS: Así le salvaron la vida a Alejandro Marcovich tras sufrir el derrame cerebral que lo tiene en coma

“Alejandro Marcovich tiene unas ganas de vivir muy fuertes”, dijo Gabriela.

Asimismo, subrayo las ganas de vivir que tiene Alejandro, pues en su condicion delicada ha superado cuadros como neumonía y órganos afectados.

“A consecuencia del entubamiento ha tenido que neumonías muy delicadas y ha tenido complicaciones con otras partes del cuerpo”, mencionó.

La pareja del músico detalló que Marcovich tiene inflamado el cerebro que lo tiene en un proceso y por el momento “le cuesta trabajo expresarse”, ya que tiene afectada el área del lenguaje. Cabe destacar que sí reconoce a su familia y “todo para él sigue siendo música”.

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El músico argentino, quien regresó a casa por recomendación de los médicos ante el riesgo de que contraiga una bacteria, se encuentra bajo el cuidado de un equipo de especialistas. Además de que su casa se acondicionó para que continúe con sus terapias. Aunque está delicado, dijo Martínez, está estable.

Caifanes coma inducido derrame cerebral
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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