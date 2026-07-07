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Lupillo Rivera demanda a su padre: le reclama las regalías de 150 canciones que SIGUE COBRANDO

El cantante busca que su padre que explique dónde está el dinero que ha estado cobrando por años.

Julio 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Don Pedro Rivera se habría quedado con el dinero de canciones que le pertenecen a Lupillo.

Getty Images

“Aquí estamos hablando a partir de que la señora le cede los derechos a Lupillo”.

Un nuevo capítulo se suma a la polémica que mantiene en el centro de la atención a la dinastía Rivera. Y es que Lupillo estaría por demandar a su padre, don Pedro Rivera por los derechos de su música.

Y es que el patriarca se habría quedado con 150 canciones que habrían escrito al interior de la misma familia, pues las fue registrando. Luego de un tiempo le cedió los derechos a su exesposa, doña Rosa Rivera, sin embargo siguió cobrando las regalías. Finalmente, la madre de los cantantes terminó cediendo los temas a Lupillo.

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Ahora, Lupillo abrió una investigación para saber dónde están las regalías de las canciones.

El abogado de ‘El Toro del Corrido’ explicó para ’Siéntese quien pueda’ cuál es la situación a la que se enfrentan.

“La parte de que los derechos que eran de la señora (Rosa Rivera) tiene muchísimos años, aquí lo que pasa es que hay que diferenciar, no estamos en el escenario en que la señora vaya a reclamar algo, eso sería otro motivo y sí sería una situación mucho más compleja, aquí estamos hablando a partir de que la señora le cede los derechos a Lupillo”, indicó Alonso Beceiro.

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A pesar de que ya se inició un proceso, el abogado fue claro al mencionar que buscan un acuerdo con el productor musical.

“Esta es la primera mención que se hace para medios de esta situación y estaremos iniciando ya en muy pocos días la parte pacífica, llamémosle, a ver, siempre hay que agotarlas, siempre hay que agotar la negociación”.

Pedro Rivera lupillo rivera regalías
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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