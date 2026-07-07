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Mariana Levy se habría convertido en abuela de SU PRIMER NIETO, ¿qué diría? Su hijo José Emilio lo revela

María debutó como mamá y su hermano habló de su fallecida mamá y despejó si ya conoce al bebé.

Julio 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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José Emilio comparte cómo viviría su mamá el haberse convertido en abuela.

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“Es su primer nieto”.

Hace poco más de un mes, se filtró la noticia de que María Levy se había convertido en madre. Primero fue la pareja de su tío, Coco Levy, quien reveló que la joven, de 30 años, acababa de dar a luz a su primer bebé. Y añadió que el padre del recién nacido es Gabriel Stavenhagen, con quien María tiene un noviazgo desde hace varios años.

Luego, el papá de María, el actor Ariel López Padilla, confirmó que debutó como abuelo de su primer nieto: “Les comparto que sí, efectivamente, soy abuelo de un niño maravilloso. Lo estamos disfrutando mucho y estamos bendecidos”.

TE RECOMENDAMOS: María, la hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla, se convirtió en mamá: “ESTAMOS BENDECIDOS”

Ahora, es el hermano de Mariana, José Emilio quien hizo una revelación que conmovió a todos, pues al saber del nacimiento de su sobrino inicialmente fue enfático en sus deseos de conocer al pequeñito.

Y después desveló cuál sería el sentir de su mamá, Mariana, con la noticia del nacimiento del bebé.

Ante Univision Famosos, José Emilio dijo que “es su primer nieto, yo creo que ella está muy feliz allá arriba”.

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En tanto, María y Gabriel mantienen una relación discreta desde hace algunos años. María, lejos de las polémicas públicas en torno a su familia, ha optado por mantener un perfil bajo, enfocándose en sus proyectos de fotografía, los cuales muestra en sus redes sociales desde hace ya varios años.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Qué pasó con los 5 asaltantes involucrados en la muerte de Mariana Levy?

María es la mayor de los hijos que tuvo Mariana Levy con el actor y bailarín Ariel López Padilla. Luego de separarse, Mariana tuvo a Paula y José Emilio junto a José María Fernández ‘El Pirru’. La actriz falleció a los 39 años el 29 de abril de 2005 tras un infarto agudo al miocardio, luego de sufrir una crisis de estrés y angustia derivada de un intento de asalto en la Ciudad de México.

José Emilio Fernández Levy María Levy Mariana Levy
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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