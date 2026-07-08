Gomita sobrevivió a delicada cirugía, estrenó su propio circo y presume ser cristiana: “No me avergüenzo”
“Creo que todos los precios que he pagado ya fueron demasiado altos, por eso es que le pido a Dios: ‘Ya Señor, sé que soy tu guerrera favorita, pero ya agárrate otra’”, nos dijo en exclusiva.
Luego de pasar por el quirófano hace tres meses, Gomita está de vuelta a su vida y anunció la apertura de su propio circo, un proyecto que no solo representa un sueño cumplido, sino también una forma de regresar a sus raíces y generar oportunidades para otras personas.
“Estoy feliz, ahorita voy a estar de gira en la Ciudad de México, todo este mes y julio estoy en Iztapalapa. Ha sido un proceso de ahorrar mucho dinero, de no gastar tanto y a mí me encanta gastar, pero mi mamá me dijo: ‘Tenemos que apretar la tripa’, y quién soy yo para negarme a comprarme una empresa”.
Más allá de consolidar una fuente de ingresos estable, la influencer y conductora aseguró que uno de los principales objetivos de esta nueva etapa empresarial es crear empleos para quienes más lo necesitan. “Esto es también, y principalmente, para generar empleo, no solamente para nosotros y algo fijo, no tener que depender de que cada ocho días estar buscando un circo y también pensando en muchos y muchas de las seguidoras que tengo, que siempre me piden: ‘Oye, ¿no tendrás alguna chamba para mí?’ o ‘préstame cinco mil pesos, préstame mil’, ya les voy a decir: ‘Mira hermana, no te voy a prestar, pero aquí podemos darte trabajo’, y algunos mexicanos podrán venir aquí para pedir trabajo y poder alimentar algunas familias”.
La apertura de la empresa de Gomita llega tres meses después de haber enfrentado una delicada emergencia médica derivada de una cirugía bariátrica realizada años atrás.
“Estoy muy agradecida con Dios, muy feliz, tengo tres meses apenas de salir de la cirugía, creo que ha sido algo hermosísimo lo que me está sucediendo y siempre he dicho, los tiempos de Dios son perfectos y cuando mucha gente me ha querido ver mal o me han tirado mucho hate, yo creo que lo más maravilloso es que Dios me siga recompensando, teniendo trabajo y a mi mamá bien, que es lo que más me importa”.
Sobre el problema de salud que puso en riesgo su bienestar, detalló: “Tuve una obstrucción intestinal, se llama hernia de Petersen y se da porque te hiciste un bypass, que en este caso fue así, se enredó una tripa con otra y entonces no pasaba la comida, al momento de hacerme el estudio el doctor dijo: ‘Te tenemos que abrir para saber que todo esté bien, si tenemos un intestino colapsado lo vamos a tener que cortar, entonces cuando me abrieron, gracias a Dios, todo estaba bien, solo tenían que desenredar una tripa y asunto arreglado, aunque fue una situación muy delicada”.
La creadora de contenido reconoció que las experiencias difíciles la han fortalecido, aunque también confesó que espera comenzar una etapa más tranquila.
“Creo que todos los precios que he pagado ya fueron demasiado altos, por eso es que le pido a Dios: ‘Ya Señor, sé que soy tu guerrera favorita, pero ya agárrate otra’, quiero empezar a disfrutar todo esto porque sí me ha tocado sufrirla, pero creo que también es parte del proceso de aprendizaje y de la preparación que uno debe de tener”.
Durante los últimos meses, Gomita ha compartido públicamente su acercamiento a la fe cristiana, una decisión que, asegura, ha transformado profundamente su vida, pese a las críticas y burlas que ha recibido. “El hecho de empezar a convertirme en cristiana, como muchos se han burlado de eso, es algo bien delicado porque es lo más importante para mí ahorita, tenerle temor a Dios, en decir una mentira, en comportarme de buena manera, en honrar a mi padre y a mi madre, en salir de fiesta o esas cosas, me he negado a muchas cosas y afortunadamente ahorita todo ha ido viento en popa, yo no sé si esté haciendo bien o esté haciendo mal, lo único que sí es que no me puedo avergonzar de algo que me ha hecho bien”.
Aunque reconoció haber recurrido a ayuda profesional para enfrentar distintos momentos difíciles, considera que su relación espiritual ha sido fundamental en su proceso de recuperación. “He ido a terapia, sí, he ido al psicólogo, al psiquiatra, sí, pero yo creo que lo que ahora de verdad me ha ayudado es tener esta relación en intimidad con mi padre Dios, en pedirle a él, en orar, en hincarme y agradecerle más que nada que hoy estoy viva y que me dio una segunda oportunidad, porque puedo volver a trabajar, disfrutando pasar a la pista y dar un show, es lo que más me llena”.
Otro de los temas que abordó fue la complicada relación que mantiene con su padre, con quien actualmente no tiene contacto.
“No he visto a mi papá, no he sabido nada de él, yo creo que no ha sido fácil para él este cambio de nosotros, porque esencialmente hemos puesto orden espiritual a muchas cosas y a él no le han agradado algunas otras, yo le di una segunda oportunidad, ya no está en mis manos el cambio”.
Con una nueva empresa, una renovada visión de vida y la intención de dejar atrás los episodios más difíciles de su pasado, Gomita asegura que hoy su prioridad es encontrar paz, estabilidad y disfrutar los frutos de una carrera que comenzó bajo la carpa de un circo y que ahora la lleva a dirigir el suyo.