Karely Ruiz se burla de una seguidora y habla de su cuerpo: “Pura fea me critica”

“Funé a una seguidora en facebook porque me decía: se ve igual”, cuenta Karely Ruiz al responder a las críticas que se le han hecho por su nueva cirugía estética.

La influencer colombiana publica una serie de videos en su perfil de Instagram para mostrar el resultado de su operación y reaccionar ante las personas que han señalado que no notan el cambio.

“Llevo diez días de cirugía y la he pasado muy mal, los primeros días son los más difíciles”, dice Karely Ruiz.

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La respuesta de Karely Ruiz

En un video de su canal de Youtube, Karely mostró el día en que se sometió a la cirugía, la cual prometió que es la última que se hace: un retiro de implantes de senos.

Para contrarrestar las críticas de que se ve igual con y sin implantes, Karely publicó una foto de ella cuando era joven.

“La gente es muy criticona y dicen que no me cambie nada, ¡obvio que sí me cambié!”.

Fue en ese momento que Karely Ruiz habló de una seguidora y exhibió su foto.

“Se le ve la papadota y me viene a decir que no me cambié nada... ay mi hermosa, cámbiate la papadota”.

La influencer terminó sus videos con otra frase en contra de sus críticas.