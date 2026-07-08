¿Romance entre Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas? El video viral de su primer beso

Las fans de Gabito Ballesteros y los fans de Samadhi Zendejas tendrán que acostumbrarse a verlos juntos de confirmarse el romance que ha desatado rumores en redes sociales por recientes imágenes.

En TikTok ya se viralizó un video donde se ve al cantante besar en la boca a la actriz después de un concierto en el Hipódromo de las Américas, en los pasillos, donde pensaron que nadie los veía.

Ninguno ha declarado públicamente su amor, pero ya acapararon titulares. Su cercanía es evidente en las fotografías y videos que sus seguidores han difundido en redes sociales.

Sin embargo, no es la primera vez que sus nombres resuenan juntos. En 2024 ya habían enfrentado especulaciones sobre un supuesto romance, aunque aquella vez tampoco confesaron algo.

Lo cierto es que el beso del video viral no es uno que se dan un par de amigos: