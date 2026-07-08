Fabián Robles volvió a la pantalla con “El renacer de Luna” tras debutar como papá de GEMELOS a sus 50 años

Tras un par de años alejado de los foros para disfrutar plenamente de la paternidad con su esposa en Serbia, Fabián Robles está de regreso en la pantalla con la telenovela “El renacer de Luna”, un proyecto que, asegura, llega en el momento indicado y que simboliza un antes y un después en su vida profesional

“Es un personaje que creo que nos estábamos buscando mutuamente, nos encontramos y será un renacer también de mi carrera, que estaba un poquito en pausa porque tuve familia por primera vez y estaba viviendo en otro país. Estoy muy contento de regresar a México, de regresar a trabajar en Televisa, que para mí es como estar trabajando en mi casa, tengo 35 años de conocer la empresa, es reencontrarme con lo que soy”.

Fabián Robles reconoce que ese tiempo lejos de los reflectores le permitió redescubrir el valor de su profesión. “Como todo en la vida necesita uno no tenerlo para valorarlo, pero nunca perdí las ganas, después de 35 años ininterrumpidos de hacer un proyecto tras otro, por primera vez paré y de pronto me convertí en padre y entonces, este es mi primera telenovela y mi primer proyecto ya como padre de familia y después de un par de años de no trabajar, se siente como si empezaras la carrera nuevamente”.

En “El renacer de Luna”, Fabián Robles interpreta a un personaje lleno de claroscuros, cuya construcción también conecta con experiencias personales que vivió desde niño.

“La historia del personaje es para mí algo muy significativo porque toda mi vida por parte de mi mamá he tenido la oportunidad de conocer toda esta situación del manejo de energía y de la herbolaria, de las cosas sobrenaturales, como dice El Principito, lo esencial es invisible a los ojos”.

Sobre el desafío actoral, Robles explica que se trata de uno de los papeles más complejos que ha enfrentado. “Es un personaje muy difícil, porque es una combinación entre un chamán, a veces un filósofo, un charlatán que a veces hace cosas muy malas, en ocasiones el amor lo salva, entonces está lleno de matices”.

La experiencia de convertirse en padre de gemelos (una niña y un niño) también ha transformado su manera de ver la vida y, especialmente, el esfuerzo que implica criar a un hijo.

“Como dicen los papás: ‘Ya cuando seas padre te vas a dar cuenta’, y sí, tienen toda la razón creo que ser padre me ha abierto mucho la visión de la responsabilidad que esto significa, no sé cómo le hacían antes las mamás, porque ahora con tanta facilidad es muy complicado, no sé cómo le hacían cuando había que lavar los pañales a mano, cuando eran más hijos, cuando las mamilas había que hervirlas y desinfectarlas y así, una lista interminable y aún así estar al frente de la casa, educar a los hijos, en fin. Ser padre o madre es algo que hasta que lo vives te puedes dar cuenta del gran sacrificio que hacen, creo que es parte de la naturaleza del ser humano, ser un poco inconsciente, malagradecido, y ya después te das cuenta de la importancia que es tener una familia”, nos dijo el actor que se fue dos años a Serbia.

Finalmente, Fabián Robles recordó que la actuación prácticamente ha formado parte de su vida desde que nació, pues creció entre escenarios y salas de cine gracias a la profesión de su padre y al trabajo de su abuelo.

“Yo nací prácticamente actuando, mi abuelo era cácaro de cine y mi padre actor, yo desde que nací prácticamente estaba en la cabina del cine con mi abuelo, viéndolo cómo iba pegando la película, porque antes era a mano, era como la película de Cinema Paradiso, era yo ese niño y después, pues con mi papá (Fernando Robles) en teatro, al principio hacía mucho musical, mucho teatro y ahora está más enfocado en las novelas, pero pues para mí ir de vacaciones era acompañar a mi papá de gira y conocer la vida del actor atrás del escenario. Mi primera travesura, mi primer beso fue atrás de un escenario, entonces prácticamente no conozco otra vida, bueno ahora, justamente como padre empecé a tener esta conexión un poco más con la vida real”.

Con este regreso, Fabián Robles no solo marca su reencuentro con las telenovelas y con Televisa, sino también el inicio de una nueva etapa en la que combina la experiencia de más de tres décadas de carrera con la visión que le ha dado convertirse en padre de familia.