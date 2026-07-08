Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Fabián Robles volvió a la pantalla con “El renacer de Luna” tras debutar como papá de GEMELOS a sus 50 años

Se fue a vivir a Serbia y allá tuvo a sus hijos gemelos.

Julio 07, 2026 • 
Edson Vázquez
fabian-robles-papa.jpg

Fabián Robles

Ricardo Cristino

Tras un par de años alejado de los foros para disfrutar plenamente de la paternidad con su esposa en Serbia, Fabián Robles está de regreso en la pantalla con la telenovela “El renacer de Luna”, un proyecto que, asegura, llega en el momento indicado y que simboliza un antes y un después en su vida profesional

“Es un personaje que creo que nos estábamos buscando mutuamente, nos encontramos y será un renacer también de mi carrera, que estaba un poquito en pausa porque tuve familia por primera vez y estaba viviendo en otro país. Estoy muy contento de regresar a México, de regresar a trabajar en Televisa, que para mí es como estar trabajando en mi casa, tengo 35 años de conocer la empresa, es reencontrarme con lo que soy”.

Fabián Robles reconoce que ese tiempo lejos de los reflectores le permitió redescubrir el valor de su profesión. “Como todo en la vida necesita uno no tenerlo para valorarlo, pero nunca perdí las ganas, después de 35 años ininterrumpidos de hacer un proyecto tras otro, por primera vez paré y de pronto me convertí en padre y entonces, este es mi primera telenovela y mi primer proyecto ya como padre de familia y después de un par de años de no trabajar, se siente como si empezaras la carrera nuevamente”.

En “El renacer de Luna”, Fabián Robles interpreta a un personaje lleno de claroscuros, cuya construcción también conecta con experiencias personales que vivió desde niño.

“La historia del personaje es para mí algo muy significativo porque toda mi vida por parte de mi mamá he tenido la oportunidad de conocer toda esta situación del manejo de energía y de la herbolaria, de las cosas sobrenaturales, como dice El Principito, lo esencial es invisible a los ojos”.

Sobre el desafío actoral, Robles explica que se trata de uno de los papeles más complejos que ha enfrentado. “Es un personaje muy difícil, porque es una combinación entre un chamán, a veces un filósofo, un charlatán que a veces hace cosas muy malas, en ocasiones el amor lo salva, entonces está lleno de matices”.

La experiencia de convertirse en padre de gemelos (una niña y un niño) también ha transformado su manera de ver la vida y, especialmente, el esfuerzo que implica criar a un hijo.

“Como dicen los papás: ‘Ya cuando seas padre te vas a dar cuenta’, y sí, tienen toda la razón creo que ser padre me ha abierto mucho la visión de la responsabilidad que esto significa, no sé cómo le hacían antes las mamás, porque ahora con tanta facilidad es muy complicado, no sé cómo le hacían cuando había que lavar los pañales a mano, cuando eran más hijos, cuando las mamilas había que hervirlas y desinfectarlas y así, una lista interminable y aún así estar al frente de la casa, educar a los hijos, en fin. Ser padre o madre es algo que hasta que lo vives te puedes dar cuenta del gran sacrificio que hacen, creo que es parte de la naturaleza del ser humano, ser un poco inconsciente, malagradecido, y ya después te das cuenta de la importancia que es tener una familia”, nos dijo el actor que se fue dos años a Serbia.

Finalmente, Fabián Robles recordó que la actuación prácticamente ha formado parte de su vida desde que nació, pues creció entre escenarios y salas de cine gracias a la profesión de su padre y al trabajo de su abuelo.

“Yo nací prácticamente actuando, mi abuelo era cácaro de cine y mi padre actor, yo desde que nací prácticamente estaba en la cabina del cine con mi abuelo, viéndolo cómo iba pegando la película, porque antes era a mano, era como la película de Cinema Paradiso, era yo ese niño y después, pues con mi papá (Fernando Robles) en teatro, al principio hacía mucho musical, mucho teatro y ahora está más enfocado en las novelas, pero pues para mí ir de vacaciones era acompañar a mi papá de gira y conocer la vida del actor atrás del escenario. Mi primera travesura, mi primer beso fue atrás de un escenario, entonces prácticamente no conozco otra vida, bueno ahora, justamente como padre empecé a tener esta conexión un poco más con la vida real”.

Con este regreso, Fabián Robles no solo marca su reencuentro con las telenovelas y con Televisa, sino también el inicio de una nueva etapa en la que combina la experiencia de más de tres décadas de carrera con la visión que le ha dado convertirse en padre de familia.

Fabián Robles El Renacer de Luna
Edson Vázquez
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Mariana-Levy.jpg
Famosos
Mariana Levy se habría convertido en abuela de SU PRIMER NIETO, ¿qué diría? Su hijo José Emilio lo revela
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paola-Rojas.jpg
Famosos
Paola Rojas no puede esconder que está “enamoradísima” y se DERRITE por su nuevo novio
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lupillo-Rivera.jpg
Famosos
Lupillo Rivera demanda a su padre: le reclama las regalías de 150 canciones que SIGUE COBRANDO
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
aislinn-mauricio-.jpg
Famosos
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, una ‘escapada’ los delata... ¿hay reconciliación después del divorcio?
Julio 07, 2026
 · 
TVyNovelas
Hermano-Ariana.jpg
Hollywood
Hermano de Ariana Grande sufre CONMOCIÓN CEREBRAL tras grave accidente durante función de teatro
Frankie recibió un golpe en el rostro mientras ofrecía una función.
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hijo-de-Santo.jpg
Famosos
Despiden a Héctor Rodolfo Guzmán Rodríguez, hermano del ‘Hijo del Santo’
La familia Guzmán está de luto tras el deceso del hijo del legendario ‘Santo’.
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Piloto-vacio.jpg
Viral
Le pide a su alumna continuar piloteando, se quita el cinturón, abre la puerta del avión y SE LANZA al vacío
Un experimentado instructor de vuelo tomó una inesperada decisión en el aire.
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
minniewest--.jpg
Famosos
Minnie West debuta en “Tierra de amor y coraje” y recuerda a su mamá Amparín Serrano: “En cada paso que doy la honro”
La actriz, productora y empresaria incursiona en las telenovelas de TelevisaUnivision, y nos revela de qué manera la sigue guiando su mamá, Amparín Serrano, a casi cuatro años de su partida
Julio 06, 2026
 · 
Edson Vázquez