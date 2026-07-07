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Victoria Ruffo hace INSÓLITA CONFESIÓN sobre su esposo tras 25 años de matrimonio: “Separados sí estamos”

Tras rumores de divorcio luego de que Omar Fayad se fuera a vivir a Noruega, la actriz aclara si siguen juntos.

Julio 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Omar Fayad y Victoria Ruffo

Omar Fayad y Victoria Ruffo forman una de las parejas más estables del mundo del espectáculo.

Medios y Media/Getty Images

“Se planteó muy bien antes de casarnos”.

Fue en 2024, cuando el político Omar Fayad se mudó a Noruega luego de recibir el cargo de Embajador de México en aquel país. Desde entonces, los rumores sobre una separación y divorcio de Victoria Ruffo no se han hecho esperar.

Luego, a mediados de junio, la actriz recibió un homenaje en el Festival Internacional de Sochi, en Rusia, por su trayectoria artística. Al evento, Ruffo llegó acompañada de su marido y sus hijos Anuar y Victoria.

A días de haber reaparecido al lado de su esposo, Victoria indicó que el viaje fue como una “luna de miel”. Y añadió que “además, fuimos a festejar que cumplimos 25 años de casados. Entonces, fuimos a festejar nuestro aniversario también”, dijo a Televisa Espectáculos.

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“Como siempre, los aniversarios los pasamos en familia”, añadió la protagonista de telenovelas como ‘Corona de Lágrimas’.

Ante los rumores de divorcio, Ruffo reconoció entre risas: “Bueno, separados sí estamos”, pero aclaró inmediatamente, “Eso sí, por trabajo”.

La madre de José Eduardo Derbez aprovechó el momento para explicar gracias a qué es que su lazo con el abogado continúa unido.

“Siempre les he dicho que la relación con mi marido es muy fuerte y muy especial, porque hay mucho entendimiento y comprensión a nuestras carreras, pero desde un principio”, aclaró.
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“Se planteó muy bien antes de casarnos quiénes éramos, qué hacíamos y qué queríamos seguir haciendo, por eso yo he seguido trabajando y lo he apoyado en su trabajo”, agregó.

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Fue en junio del año pasado, cuando Victoria se pronunció sobre el cambio que resultó luego de que dejara de vivir junto a su esposo.

Ruffo dejó claro que, pese a la distancia, hacían lo necesario para verse: “Cuando tenemos nuestros tiempos, o él viene o yo voy. Tampoco tengo que informarles cada cuándo, pero la pareja funciona”.

“Hay amor, comprensión, hay admiración. Entonces pues, habiendo todo eso, no hay problema”, concluyó.

Victoria Ruffo omar fayad separación
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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