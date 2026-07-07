Victoria Ruffo hace INSÓLITA CONFESIÓN sobre su esposo tras 25 años de matrimonio: “Separados sí estamos”

“Se planteó muy bien antes de casarnos”.

Fue en 2024, cuando el político Omar Fayad se mudó a Noruega luego de recibir el cargo de Embajador de México en aquel país. Desde entonces, los rumores sobre una separación y divorcio de Victoria Ruffo no se han hecho esperar.

Luego, a mediados de junio, la actriz recibió un homenaje en el Festival Internacional de Sochi, en Rusia, por su trayectoria artística. Al evento, Ruffo llegó acompañada de su marido y sus hijos Anuar y Victoria.

A días de haber reaparecido al lado de su esposo, Victoria indicó que el viaje fue como una “luna de miel”. Y añadió que “además, fuimos a festejar que cumplimos 25 años de casados. Entonces, fuimos a festejar nuestro aniversario también”, dijo a Televisa Espectáculos.

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“Como siempre, los aniversarios los pasamos en familia”, añadió la protagonista de telenovelas como ‘Corona de Lágrimas’.

Ante los rumores de divorcio, Ruffo reconoció entre risas: “Bueno, separados sí estamos”, pero aclaró inmediatamente, “Eso sí, por trabajo”.

La madre de José Eduardo Derbez aprovechó el momento para explicar gracias a qué es que su lazo con el abogado continúa unido.

“Siempre les he dicho que la relación con mi marido es muy fuerte y muy especial, porque hay mucho entendimiento y comprensión a nuestras carreras, pero desde un principio”, aclaró.

“Se planteó muy bien antes de casarnos quiénes éramos, qué hacíamos y qué queríamos seguir haciendo, por eso yo he seguido trabajando y lo he apoyado en su trabajo”, agregó.

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Fue en junio del año pasado, cuando Victoria se pronunció sobre el cambio que resultó luego de que dejara de vivir junto a su esposo.

Ruffo dejó claro que, pese a la distancia, hacían lo necesario para verse: “Cuando tenemos nuestros tiempos, o él viene o yo voy. Tampoco tengo que informarles cada cuándo, pero la pareja funciona”.