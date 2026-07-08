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Padre José de Jesús Aguilar denuncia robo de esculturas: “Si se meten a la IGLESIA, ¿qué podemos esperar?”

La parroquia de San Cosme fue robada: se llevaron piezas de bronce del atrio.

Julio 07, 2026 • 
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padre-jose-de-jesus-robo.jpg

Robaron iglesia del padre José de Jesús Aguilar

N+Foro

El Padre José de Jesús Aguilar compartió imágenes para denunciar el robo de esculturas y placas de bronce en la Parroquia de San Cosme en la CDMX.

“Si alguien se las ofrece o quiere vender, sepan que son ROBADOS y comuníquense a santoscosmeydamián@yahoo.com.mx”, dijo públicamente. Explicó que, de quince esculturas a las afueras de la iglesia, se robaron tres esculturas de bronce y cinco placas de bronce.

“Nos dimos cuenta que faltaban, analizando las cámaras vimos que se saltaron a las 4 de la mañana y se llevaron esculturas de ángeles, una dedicada a Remedios Varo y unas placas. Lamentablemente son obras que llegan a tener un costo de $150 mil pesos”.

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Los ladrones rompieron las cadenas de la puerta principal para poder llevarse el botín.

“Se saltaron por la reja, y como estas obras son pesadas, tuvieron que romper la cadena que cerraba la puerta principal”, dijo a N+Foro.

El padre José de Jesús Aguilera calcula que había cómplices esperando a los ladrones en un vehículo capaz de movilizar las pesadas esculturas.

“Se cobijaron en que eran las 4 de la mañana y no hay seguridad en esta zona”.

“Si alguien les ofrece estos objetos, no los compren y denuncien. Solamente trabajando en conjunto, podemos detener a estos malandros”, sentenció el padre José de Jesús Aguilar.

Padre José de Jesús Aguilar Robo
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