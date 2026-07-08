Padre José de Jesús Aguilar denuncia robo de esculturas: “Si se meten a la IGLESIA, ¿qué podemos esperar?”

El Padre José de Jesús Aguilar compartió imágenes para denunciar el robo de esculturas y placas de bronce en la Parroquia de San Cosme en la CDMX.

“Si alguien se las ofrece o quiere vender, sepan que son ROBADOS y comuníquense a santoscosmeydamián@yahoo.com.mx”, dijo públicamente. Explicó que, de quince esculturas a las afueras de la iglesia, se robaron tres esculturas de bronce y cinco placas de bronce.

“Nos dimos cuenta que faltaban, analizando las cámaras vimos que se saltaron a las 4 de la mañana y se llevaron esculturas de ángeles, una dedicada a Remedios Varo y unas placas. Lamentablemente son obras que llegan a tener un costo de $150 mil pesos”.

Los ladrones rompieron las cadenas de la puerta principal para poder llevarse el botín.

“Se saltaron por la reja, y como estas obras son pesadas, tuvieron que romper la cadena que cerraba la puerta principal”, dijo a N+Foro.

El sacerdote José de Jesús Aguilar denunció el robo de varias esculturas con un valor de más de 150 mil pesos, las cuales fueron arrancadas de la Iglesia de San Cosme, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc. #LasNoticiasDeFORO con @IsabelSuarezF | #nmásforo | #SiempreEnVivo |… pic.twitter.com/UlymCAImAn — N+ FORO (@nmasforo) July 7, 2026

El padre José de Jesús Aguilera calcula que había cómplices esperando a los ladrones en un vehículo capaz de movilizar las pesadas esculturas.

“Se cobijaron en que eran las 4 de la mañana y no hay seguridad en esta zona”.

“Si alguien les ofrece estos objetos, no los compren y denuncien. Solamente trabajando en conjunto, podemos detener a estos malandros”, sentenció el padre José de Jesús Aguilar.