Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Paola Rojas no puede esconder que está “enamoradísima” y se DERRITE por su nuevo novio

La presentadora y el creador de contenido apenas llevan mes y medio de novios, pero ya dejan ver que tienen gran química.

Julio 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Paola-Rojas.jpg

Paola Rojas está muy feliz con su nueva relación amorosa.

YouTube

“Estoy emocionada, estoy enamoradísima”.

Es la conductora de noticias, Paola Rojas, la que luce enamorada y feliz con su nuevo novio, el creador de contenido Jorge Suárez. La relación que comenzó hace apenas un mes y medio ha dejado que la pareja se presuma y no dude en darse muestras de amor en público.

La pareja se dejó ver públicamente por primera vez como pareja, justo él la acompañó a una de las funciones de teatro de la obra ‘Las Leonas’, en la que participa Rojas.

TE RECOMENDAMOS: Victoria Ruffo exhibe a Paola Rojas con su nuevo novio; te decimos quién es y a qué se dedica

Al ser cuestionada sobre esta nueva oportunidad que se da en el amor, Paola les contó a los reporteros:

“Estoy emocionada, estoy enamoradísima. Es muy linda la historia (de cómo nos conocimos) porque lo que nos vinculó fue el esfuerzo conjunto por proteger a una niña y detener a su agresor. Jorge genera contenido digital que justamente fue lo que me acercó a él”, indicó.

Por su parte, el enamorado de la presentadora de ‘De Pisa y Corre’ compartió que es lo que más le atrae de Paola.

“¿Qué no les puede gustar de Paola? Sobre todo su corazón, su manera de ser y lo linda que me trata, me ayudó mucho. Fue flechazo a primera vista y gracias a Dios encontré al amor de mi vida, literal”, expresó Jorge mientras Paola no dejaba de sonreír visiblemente enamorada.
Sergio Andrade, ¿dónde está?
Sergio-Andrade.jpg
Famosos
Hija de Sergio Andrade le exige que SE ENTREGUE a las autoridades: “Sigues provocando daño… deja de huir”
Por primera vez, uno de los hijos del depredador y líder del clan, se pronuncia en su contra públicamente.
Junio 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
Hija de Sergio Andrade lo exhibe con FOTOS RECIENTES y pide que si alguien lo ve, ¡avise a las autoridades!
Junio 23, 2026
Famosos
Hija de Sergio Andrade no solo lo exhibió con fotos actuales: ¡ya contactó a las autoridades!
Junio 24, 2026
Famosos
Aline Hernández se une a búsqueda de Sergio Andrade: “Difundan para dar con este PDF”
Junio 24, 2026

NO TE VAYAS SIN LEER: Cynthia Klitbo por fin revela, con romántica foto, LA IDENTIDAD de su nuevo novio: “me haces feliz”

A Rojas también le preguntaron si sus hijos ya conocen a su novio, a lo que reveló: “Jorge ya conoció a mis hijos, les cayó muy bien. La noticia empezaba a circular en medios digitales y preferí hablarlo yo con ellos de frente y que lo conocieran”, concluyó.

paola rojas nuevo novio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
aislinn-mauricio-.jpg
Famosos
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, una ‘escapada’ los delata... ¿hay reconciliación después del divorcio?
Julio 07, 2026
 · 
TVyNovelas
Hijo-de-Santo.jpg
Famosos
Despiden a Héctor Rodolfo Guzmán Rodríguez, hermano del ‘Hijo del Santo’
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
minniewest--.jpg
Famosos
Minnie West debuta en “Tierra de amor y coraje” y recuerda a su mamá Amparín Serrano: “En cada paso que doy la honro”
Julio 06, 2026
 · 
Edson Vázquez
ernesto-laguardia----.jpg
Famosos
Ernesto Laguardia, confirmado para La Casa de los Famosos México 2026
Julio 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Hermano-Ariana.jpg
Hollywood
Hermano de Ariana Grande sufre CONMOCIÓN CEREBRAL tras grave accidente durante función de teatro
Frankie recibió un golpe en el rostro mientras ofrecía una función.
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Piloto-vacio.jpg
Viral
Le pide a su alumna continuar piloteando, se quita el cinturón, abre la puerta del avión y SE LANZA al vacío
Un experimentado instructor de vuelo tomó una inesperada decisión en el aire.
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
obscenidad-teatro.jpg
Famosos
Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, Sugey Ábrego y William Valdés abren conversaciones sin filtros de parejas, límites y deseo
¡AMAR TAMBIÉN TIENE SECRETOS! Lo que comenzó como un reto actoral terminó en una confrontación personal.
Julio 06, 2026
 · 
Grisel Vaca
Angelica-Vale.jpg
Famosos
Terminó programa de radio de Angélica Vale, ¿la despidieron de la estación Cali 93.9?
La propia Angélica no ha confirmado el fin de la emisión, pero sus compañeros ya comenzaron a despedirse.
Julio 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez