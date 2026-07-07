Paola Rojas no puede esconder que está “enamoradísima” y se DERRITE por su nuevo novio

“Estoy emocionada, estoy enamoradísima”.

Es la conductora de noticias, Paola Rojas, la que luce enamorada y feliz con su nuevo novio, el creador de contenido Jorge Suárez. La relación que comenzó hace apenas un mes y medio ha dejado que la pareja se presuma y no dude en darse muestras de amor en público.

La pareja se dejó ver públicamente por primera vez como pareja, justo él la acompañó a una de las funciones de teatro de la obra ‘Las Leonas’, en la que participa Rojas.

TE RECOMENDAMOS: Victoria Ruffo exhibe a Paola Rojas con su nuevo novio; te decimos quién es y a qué se dedica

Al ser cuestionada sobre esta nueva oportunidad que se da en el amor, Paola les contó a los reporteros:

“Estoy emocionada, estoy enamoradísima. Es muy linda la historia (de cómo nos conocimos) porque lo que nos vinculó fue el esfuerzo conjunto por proteger a una niña y detener a su agresor. Jorge genera contenido digital que justamente fue lo que me acercó a él”, indicó.

Por su parte, el enamorado de la presentadora de ‘De Pisa y Corre’ compartió que es lo que más le atrae de Paola.

“¿Qué no les puede gustar de Paola? Sobre todo su corazón, su manera de ser y lo linda que me trata, me ayudó mucho. Fue flechazo a primera vista y gracias a Dios encontré al amor de mi vida, literal”, expresó Jorge mientras Paola no dejaba de sonreír visiblemente enamorada.

NO TE VAYAS SIN LEER: Cynthia Klitbo por fin revela, con romántica foto, LA IDENTIDAD de su nuevo novio: “me haces feliz”

A Rojas también le preguntaron si sus hijos ya conocen a su novio, a lo que reveló: “Jorge ya conoció a mis hijos, les cayó muy bien. La noticia empezaba a circular en medios digitales y preferí hablarlo yo con ellos de frente y que lo conocieran”, concluyó.