Mar Contreras graba “Tierra de amor y coraje” y nos confiesa cómo ha mantenido a flote su matrimonio por 17 años

La magia del cine y la televisión nos regala historias de amor perfectas, pero fuera de cámaras, construir una relación sólida requiere mucho más que un libreto. Así lo sabe bien Mar Contreras, quien a días de terminar las grabaciones de la telenovela Tierra de amor y coraje (que se graba en Arizona), nos concedió una entrevista para hablar del hombre que le robó el corazón: Julio Aguilar. Con el cansancio propio de las extensas jornadas de trabajo, pero con la sonrisa de quien se siente plena, la actriz confiesa que este proyecto ha sido un reto mayúsculo.

“Sí, estoy feliz con el resultado”, nos dice emocionada, aunque no oculta el desgaste físico y emocional. “La grabación ha sido un poco complicada por el hecho de estar tanto tiempo fuera de México. Después de estar aislada 10 semanas (en La casa de los famosos México), tener que irme otras ocho... el apoyo de Julio ha sido fundamental”.

Y es que, para ella, el éxito de su matrimonio, en el que lleva 17 años y más de 20 de relación, no es casualidad. Ha sido un trabajo de hormiga, de entrega total y, sobre todo, de comunicación.

“Definitivamente con mucha comunicación y, sobre todo, haciéndolo parte siempre de esto”, revela.

“Si tengo un evento de algún proyecto, hago que él sea parte, darle su lugar es muy importante para la seguridad de tu pareja”, expresa.

Lejos de pintar un cuento de hadas, Mar Contreras reconoce que el camino en pareja no ha sido fácil.

“Hemos tenido muchos momentos de crisis importantes, pero ante todo están siempre las ganas de querer estar, de querer seguir amando, agarrándonos de la mano para jalarnos”. Con una metáfora que define la esencia de su relación, añade: “Las relaciones así son, a veces uno no está bien y necesitas esa mano que te ayude a salir del hoyo. Lo más importante es estar ahí, no solo en las buenas”.

Sobre cómo ha hecho Julio para reconquistarla una y otra vez, señala. “Él es un hombre que da todo siempre, lo da todo por mí. Y lo vieron cuando estuve en La casa de los famosos; una cosa es lo que ustedes ven, pero imagínense lo que hay detrás. Él es un hombre que no puedo comparar con ningún otro, honestamente, por eso estoy con él, porque es la mejor persona con la que puedo estar. Me ha demostrado su apoyo una y mil veces”.

Precisamente, esa experiencia en el reality fue una prueba de fuego para la pareja. Ella confiesa que aquel encierro pudo haber sido “dañino para la relación”, debido a la exposición mediática y el juicio constante. “Era el único que podía vivir este proceso conmigo”, explica.

“Te enfrentas al juicio de millones de personas, pero esa no es la verdad absoluta, y Julio sabe perfectamente qué hacer ante esta situación, cómo podía responder o reaccionar, porque él ha vivido conmigo los últimos 20 años”.

¿Y los celos? “La verdad tenemos mucho amor propio los dos”, dice con seguridad. “Creo que eso es muy importante. Nosotros nos validamos a nosotros mismos y tratamos de apoyarnos mucho”, concluye.