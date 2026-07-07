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Geraldine Bazán destapa que divorciarse de Gabriel Soto “FUE LO MEJOR que me pudo haber pasado”

La actriz reconoció que en la actualidad “no se ve con esta persona”.

Julio 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Geraldine Bazán habló sobre su divorcio.

Getty Images/Instagram

“No sé ahorita cómo sería mi vida aún casada”.

Luego de que hace varios días se destapara el escándalo que protagoniza Gabriel Soto y su expareja, Ana Carla Sinclair, donde están a punto de demandarse por daño moral, la exesposa del actor, Geraldine Bazán, dio explosivas declaraciones.

Y es que Sinclair reveló detalles de su relación como que junto a Gabriel se hicieron tatuajes iguales, promesas y hablaron de fidelidad, pero todo era parte de una presunta patología, dijo.

Desveló que las banderas rojas estaban presentes, “pero el carisma del actor silenciaba su intuición”.

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Por su parte, Soto indicó que “haya pasado como haya pasado, las cosas privadas no se hacen públicas de esa manera. Si hace música, que haga música, en vez de cobrar entrevistas hablando mal de mí, de Colibrí. Cuando haces cosas así con el afán de hacer daño, las cosas no funcionan”.

Y advirtió que se vio con sus abogados para preparar una demanda contra Ana por: “difamación y uso indebido de imagen, ya conocemos el camino, y sabemos que el uso indebido de imagen es un delito grave”.

Mientras sigue el escándalo, ahora es Geraldine quien ofreció una charla con el conferencista Johnny Abraham con quien abordó cómo ve el tema de su divorcio a 10 años de ocurrido.

Sin mencionar a su exmarido y los conflictos que enfrenta, Bazán comentó: “Ahora, en este momento de mi vida, me doy cuenta que divorciarme fue lo mejor que pudo haber pasado. No sé ahorita cómo sería mi vida aún casada”.

Al tiempo, reconoció que han pasado muchas cosas en estos 10 años, además de que hay una evolución en ella y en sus hijas.

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“Las veo ya crecer de esa manera, me veo a mí la mujer en la que me convertí también, en la que soy en este momento, y me siento muy orgullosa y no me veo con esta persona ahora como Geraldine de este momento”, se sinceró.

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Bazán, quien pronto comenzará a grabar una nueva telenovela fuera de México, aseveró que vive su soltería “muy en paz”.

Geraldine Bazán gabriel soto divorcio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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