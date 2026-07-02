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Nawat Itsaragrisil retoma burlas contra Fátima Bosch y ella le responde con un meme

El pleito entre el empresario y la modelo mexicana comenzaron en Miss Universo 2025

Julio 02, 2026 • 
Alejandro Flores
nawat fatima bosch.jpg

Nawat contra Fátima

Instagram

Nawat Itsaragrisil ha reaparecido públicamente para impulsar Miss Grand All Star, un concurso de belleza que busca reinventar la industria.

Pero lo que llamó la atención es que Nawat hizo eco de una burla colectiva en contra de Fátima Bosch durante la presentación de este concurso.
La mexicana y actual Miss Universo se enfrentó a Nawat el año pasado, cuando durante la concentración de todas las aspirantes tuvieron una discusión.
De acuerdo con Fátima Bosch, Nawat la insultó y menospreció al exigirle que limitara su participación en el concurso a promover sus marcas.
Bosch lo encaró y Nawat quiso callarla y amenazó con dejarla fuera del concurso. La mexicana salió del salón y habló públicamente del incidente.
Finalmente Bosch ganó Miss Universo pero entonces se enfrentó a otra acusación: uno de los jueces del certamen acusó que lo quisieron obligar a votar en favor de Fátima.

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La burla masiva contra Fátima Bosch

Sus denuncias no prosperaron y hoy Fátima ejerce como Miss Universo mientras Nawat vuelve a la industria de los concursos de belleza.
En este contexto es que Nawat comenzó a gritar, durante su presentación en Miss Grand All Star:

“No más Fátima, no más Fátima”, junto con un coro masivo del público.

Fátima no respondió directamente al video (el cual se viralizó rápidamente) pero puso un meme que da cuenta del poco interés que le genera.

“Ahorita no, estamos con la selección ¿y si sí?”, se leen en la imagen de un perrito vestido de charro.

Fátima ha seguido muy de cerca a la Selección Mexicana que, ciertamente, está a un partido de hacer Historia en caso de que derrote a Inglaterra.

Fátima Bosch
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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