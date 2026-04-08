Pedro Sola confiesa todas las CIRUGÍAS ESTÉTICAS que se ha realizado: “me hicieron un moño de pellejos”

“Dijo que se me iba a retraer la piel, lo cual no sucedió del todo”.

En una emisión reciente del programa ‘Ventaneando’, el famoso panelista Pedro Sola, sin reservas, contó cuántas cirugías estéticas se ha realizado. Con la intención de mejorar su aspecto, el conductor ha terminado en más de una ocasión en el quirófano.

Fiel a su estilo directo y ocurrente, Pedro detalló que su primera intervención ocurrió en 2004, cuando buscó que le eliminaran las ‘bolsas’ de los ojos. En la misma operación, le realizaron un lifting facial que le permitió tensar la piel del rostro.

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“Yo me hice dos veces una operación estética, la primera me hice la de los ojos, de los párpados, este doctor nada más me abrió por un ladito y me sacó la grasa de los párpados de abajo y dijo que se me iba a retraer la piel, lo cual no sucedió del todo”, relató el presentador no sin enfatizar que los resultados ni fueron los esperados.

Pedro continuó su relato indicando que “la siguiente vez que me hice un jalón desde abajo y acá me hicieron un moño de pellejos, esa vez si me hicieron acá arriba para que me abrieran el ojo y acá abajo también me quitaron piel”.

El comunicador admitió que sólo ha recurrido a dos cirugías estéticas, sin embargo, han sido innumerables los tratamientos no invasivos que se ha hecho, entre ellos bótox y ácido hialurónico. Ambos son muy solicitados para combatir los signos de envejecimiento.

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Sola, incluso ha bromeado en diversos momentos sobre la necesidad constante de “darle mantenimiento” a su imagen.

‘Ventaneando’ compartió un video de uno de los momentos en lo que Pedro se sometió a una de sus cirugías estéticas y anunciaron que habrá una segunda parte de las imágenes del conductor.