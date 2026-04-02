¿Qué les dijo Dalílah Polanco a los SECUESTRADORES de su amigo Héctor Sandarti? Spoiler: le salvó la vida

“Ella sin querer queriendo casi, casi, me salvó la vida”.

Recientemente, el conductor Héctor Sandarti tuvo un encuentro con reporteros y medios de comunicación y ahí frente a las cámaras recordó cómo la reacción de su mejor amiga lo salvó en medio de su secuestro.

Durante la entrevista, el guatemalteco narró el incidente en el que, según sus palabras, Dalílah Polanco fue “muy importante” para que la privación de su libertad no se concretara.

“Lo de Dalílah hoy lo platicamos con risa, como una gran anécdota, donde ella sin querer queriendo casi, casi, me salvó la vida”, compartió.

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Sandarti añadió que nunca sintió miedo tras el intento de criminales por retenerlo contra su voluntad en busca de una buena suma económica.

“No tuve miedo, creo que ni siquiera al mes después. Viví un proceso muy rápido de sanación interior para poder entender que lo que me había pasado había sido fortuito. Perdoné a mis secuestradores casi al mes y ya. He vivido sin ningún miedo, sin ninguna precaución extra, más que las que todos llevamos siempre”, expresó.

Añadió también que la fe que heredó de su madre fue fundamental durante el proceso. “Solamente la fe que heredé de mi madre, nada más”, dijo.

¿Cómo fue el secuestro de Héctor Sandarti?

Héctor explicó cómo fue interceptado por un grupo delictivo. “Cuando me agarran en una papelería, yo automáticamente dije: ‘¿Cómo le haces?’ Porque aparte llega un tipo y me pone una pistola en el costado. Entonces yo, que tenía la mano libre, dije: ‘Voy a actuar como en las películas’ y levanté las manos. Y me dijo: ‘No, bájalas, cabrón, bájalas’, porque ellos no quieren que te des cuenta de que están pasando por un asalto”.

En una entrevista previa, Sandarti explicó que los secuestradores buscaban pedir dinero para liberarlo, por lo que llamaron a Dalílah, quien en ese momento estaba casada con Sergio Catalán.

Al recibir la llamada, Polanco respondió sin saber “ay, no seas pende*o, gü*y. Ya cállate, chin*a tu madre”, y colgó el teléfono al pensar que se trataba de una broma.

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Las palabras de la actriz fueron interpretadas por los criminales como señal de que ni su mejor amiga lo ayudaría. “El secuestrador dijo: ‘No, gü*y, este pobre ni su mejor amiga lo quiere’. Ni su mejor amiga responde por él. Libérenlo”, recordó Sandarti, quien aseguró que Dalílah, sin saberlo, le salvó la vida.