Dalílah Polanco hace insólito comentario de Ludwika Paleta sobre deshacerse de un cadáver

“’Tengo un cuerpo escondido en casa, cuando vengas a México necesito que me ayudes a arrastrarlo’”…

Mucho se ha comentado al interior de ‘La Casa de los Famosos México’ de que lo que ocurre dentro allí si queda, sin embargo, la frase está más que fuera de la realidad. Y es que los comentarios y acciones trascienden y tienen eco en la vida real.

De esta forma, una conversación de Dalílah Polanco está resonando y tiene que ver con su amistad con Ludwika Paleta.

Las actrices que compartieron créditos en la telenovela ‘Los exitosos Pérez’, en 2009, mantienen una amistad sólida. Por ello, las declaraciones de Polanco, de 53 años, generaron polémica en las redes sociales.

La conversación que está generando suspicacias ocurrió entre los integrantes del Cuarto Día, Dalílah y Shiky. La expareja de Eugenio Derbez dijo que Ludwika Paleta es una muy buena amiga, y que aunque viva en Madrid, sería capaz de ayudarla en lo que fuera, además sería discreta y guardaría silencio, como por ejemplo, dijo, la ayudaría en arrastrar un cuerpo que tuviera escondido en su casa.

“Es de las mujeres a las que... te voy a decir algo, le pondría decir, ‘tengo un cuerpo escondido en casa, cuando vengas a México necesito que me ayudes a arrastrarlo’, y se regresa a Madrid (y guarda silencio), dijo Dalílah.

Las palabras de Polanco fueron criticadas por usuarios en redes sociales, quienes las consideraron desatinadas y fuera de lugar, sobre todo porque Ludwika y había sido mencionada por Dalílah, quien dijo que ambas habían sido integrantes de NXIVM.

“Es increíble el cinismo con el que nos quieren ver la cara con esta persona…¡Lamentable por ellos! Porque piensan que somos tontos”. “Pues sí, ambas formaron parte de la secta no sé porqué les sorprende”. “Una vez hermanas de secta siempre hermanas de secta”. “Así justo como se tapan los delitos de la secta. Esta es la respuesta al nivel que ella tenía ahí”, son algunos de los comentarios que emitieron usuarios.

¿En qué secta estuvieron Dalílah y Ludwika?

Ambas famosas están relacionadas con NXIVM, una organización estadounidense fundada en 1998 por Keith Raniere, que se presentaba como un programa de desarrollo personal y profesional, pero en realidad operaba como una secta con prácticas ilícitas.

La secta tenía una estructura piramidal en la que mujeres eran reclutadas y luego obligadas a entregar fotografías desnudas y otros materiales comprometedores como “garantía” para evitar la divulgación del grupo.