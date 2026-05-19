Kalimba reacciona a la denuncia por 4buso que enfrenta Vadhir Derbez: “No podemos meter las manos AL FUEGO”

“Ojalá que la ley pueda apretar en que las personas que hemos sido acusados de cosas injustas, que son difamaciones o mentiras”.

El exOV7, Kalimba, reaccionó a la denuncia por presunto abuso sexual que enfrenta Vadhir Derbez desde el pasado 2 de abril y por la que estaría relacionada con un supuesto intento de extorsión.

El intérprete de ‘Duele’, quien ha enfrentado denuncias por el mismo delito a lo largo de su carrera, dijo contundente su opinión sobre el caso y se sinceró sobre cómo es que relación con el hermano de Aislinn, con quien protagonizó un tórrido romance en 2007.

Kalimba externó, en un reciente encuentro con la prensa a su arribo al Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, que “le deseo lo mejor a Vadhir, deseo lo mejor para la verdad, ese es el punto… mucha fuerza para la familia Derbez, dijo.

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Aunque el excuñado de Vadhir no lo defendió, sí aseguró que no lo cree capaz de haber cometido el mencionado delito.

“No podemos meter las manos al fuego jamás por nadie más, pero lo que sí podemos decir son cosas como ‘yo conozco’, y yo conozco a Vadhir y puedo decir que en mi impresión, en lo que en mi vida ha dejado, no lo creo capaz. Podríamos ser ojo alegre, no estoy diciendo que lo sea, pero no tenemos por qué combinar una cosa con la otra, ser ojo alegre y ser de lo que se te acusa son dos mundos de diferencia”, declaró.

El famoso cantante evitó entrar en detalles, pero sí habló sobre su experiencia tras enfrentar dos denuncias por presunto abuso sexual.

"¿Quién se ha tomado la molestia de limpiar lo que se demostró que no era cierto? Ese es el problema, ojalá que la ley pueda apretar en que las personas que hemos sido acusados de cosas injustas, que son difamaciones o mentiras, también tengamos las mismas armas para contrademandar y la pena sea la misma”, indicó.

Y es que Kalima constantemente es cuestionado sobre los casos que enfrentó o situaciones similares que atraviesan otros artistas. Incluso, señaló que el estigma lo persigue a pesar de la resolución de los casos.

“Lo que no se me hace correcto es que vengan y creen una destrucción absoluta y después se vayan a su casa tranquilos como siempre, no es justo... Hay que proteger a las mujeres sin desproteger a los hombres”, dijo.

Finalmente, afirmó que confía en las leyes mexicanas.

“Tiene que seguir buscando la verdad. Desgraciadamente, hay muchos casos reales en los que hay muchísimas personas abusadas, muchísimas personas que han sufrido momento terribles y definitivamente hay que hacerles justicia. Eso no significa que la ley tenga que desequilibrarse y ahora convertir en verdad una palabra, una palabra debe llevar pruebas que comprueben los hechos”, dijo.

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Cabe recordar que Kalimba fue denunciado por presunto abuso sexual de una menor de edad en 2011, pasó una semana en prisión preventiva y fue puesto en libertad por falta de pruebas.

Y en 2024, la cantante Melissa Garrido levantó una denuncia por el mismo delito y actualmente sigue el proceso de investigación en libertad.