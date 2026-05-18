Reaparece concursante de ‘Survivor’ al que LE AMPUTARON LA PIERNA y así reaccionan sus compañeros a la tragedia

“Necesito compartir esto con ustedes, un accidente muy muy triste ocurrió en el campamento griego”.

La tragedia que sacude a ‘Survivor’ sigue dejando secuelas a su paso, esto después del brutal accidente que obligó a suspender indefinidamente la edición griega y que terminó con la amputación de la pierna izquierda del concursante Stavros Floros.

Y es que el joven influencer, apicultor de oficio, practicaba pesca submarina en aguas cercanas a la Isla Saona, en República Dominicana. El participante, de apenas 21 años, fue arrollado por una lancha turística en un suceso que provocó una investigación judicial y la paralización inmediata del reality por parte de la cadena Skai TV.

Según primeros reportes, la hélice de la embarcación le amputó parcialmente la pierna izquierda por debajo de la rodilla y además le provocó severas lesiones en el tobillo derecho.

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Ante el drama, el programa de televisión les dio a conocer la noticia a los demás concursantes, quienes no pudieron ocultar su preocupación, tristeza y asombro. Algunos no pudieron contener el llanto.

“Necesito compartir esto con ustedes, un accidente muy muy triste ocurrió en el campamento griego. Dos concursantes mientras iban a pescar, en el lado abierto del mar, coincidieron con una lancha rápida”, expresó el conductor Giorgos Lianos.

De inmediato se escuchó a uno de los participantes decir: “Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, mi Señor, tan joven”.

Lianos agregó que “no amenaza la vida en este momento. Yo estaba con él en el hospital hoy. Muy mal desde nuestro punto de vista, en una palabra una destrucción”.

Reaparece Stavros Floros desde el hospital

“Me habéis dado muchísima fuerza, por eso sonrío tanto. Me habéis dado muchísimo amor”, expresó en el video que colgó en sus redes sociales.

En medio del desgarrador momento, Stavros reapareció públicamente por primera vez desde el hospital con un mensaje que ha conmocionado a sus seguidores. Y lejos de mostrarse derrotado pese a la gravedad de las secuelas, Floros apareció sonriente y emocionado:El creador de contenido afirmó que todavía le cuesta asumir la dimensión de todo lo que ocurrió. “Lo que está pasando es increíble”, y confesó que los mensajes de apoyo han desbordado por completo a su entorno: “Hay una locura en los teléfonos, llaman a mis padres, a mis hermanos, me mandan infinitos mensajes desde Grecia y desde el extranjero”.

Poco a poco se conocen más pormenores del terrible accidente. Y según las primeras investigaciones, Stavros se encontraba buceando sin boya de señalización en una zona transitada por embarcaciones turísticas cuando una lancha lo golpeó violentamente. El impacto obligó a una intervención médica de urgencia que termino derivando en la amputación total de su pierna izquierda y graves daños en el tobillo derecho.

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Pese a todo, el concursante ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento colectivo y de esperanza. “Las palabras se quedan cortas”, admite: “Gracias a cada uno de vosotros por separado”. También dedicó unas palabras especialmente emotivas a uno de sus grandes apoyos personales durante estos días, Manto Magiaró: “Hermano mío, cualquier cosa que diga de ti se queda pequeña. Lo que nos une a partir de ahora no puede cambiarlo nadie”.

La reaparición de Stavros llega en pleno shock mediático en Grecia, donde el accidente abrió un intenso debate sobre las medidas de seguridad alrededor del reality y las actividades que realizan los concursantes fuera de las pruebas oficiales.

Finalmente, continúan las investigaciones policiales y judiciales, el testimonio del joven ha transformado por unas horas el foco mediático: de la tragedia al impacto humano de una recuperación que él mismo define como “un milagro”.