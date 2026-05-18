Luis Felipe Tovar estuvo a punto de MORIR ATROPELLADO por un simple descuido: “Quedé espantadísimo”

“Yo valoro mucho la vida”.

Mientras transitaba por la calle y ponía atención para atender un descuido, Luis Felipe Tovar estuvo a punto de ser atropellado, así lo reveló. Y es que todo ocurrió en 2022 cuando era parte del elenco en ‘Mi fortuna es amarte’.

El histrión narró que iba caminando por la calle cuando uno de sus audífonos se le cayó al suelo, por lo que puso toda su atención en intentar recuperarlo. En ese momento estuvo a punto de ser impactado por un automóvil.

“El otro día me iban a atropellar y quedé espantadísimo. Lo que pasa es que se me cayó un audífono y por ir a buscar el audífono me iban a atropellar”, compartió Tovar en entrevista para el programa matutino ‘Hoy’.

El incidente llevó al actor a reflexionar sobre la manera en la que le gustaría partir: “Yo quiero morir en mi cama, rodeado de la gente que me ama. Yo valoro mucho la vida, cada que salgo al escenario es para mí una oportunidad más, siempre doy lo mejor de mi mismo, dejo el alma en el escenario”, expresó.

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La trayectoria de Luis Felipe Tovar

El primer actor cuenta con una amplia trayectoria de más de 40 años en proyectos de cine, teatro y televisión mexicana. Y antes de ganar popularidad en la pantalla chica, ya tenía cerca de dos décadas de experiencia artística, consolidándose como uno de los actores más respetados del medio.

Su preparación comenzó en la Escuela de Teatro de Bellas Artes y posteriormente recibió una beca en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en La Habana, Cuba. Gracias a su talento ha participado en películas como ‘Vivir Mata’, ‘Chilangolandia’, ‘Todo el poder’ y ‘La mexicana’, mientras que en la pantalla chica fue parte del elenco en ‘Cuando seas mía’, ‘Los Sánchez’ y ’Corazón en condominio’.

Aunque inició su carrera principalmente sobre los escenarios y en el cine, posteriormente dio el salto a la televisión, medio en el que alcanzó gran popularidad gracias a sus actuaciones en telenovelas y series.

Entre las producciones más destacadas de Luis Felipe Tovar se encuentran:

Telenovelas:



‘Mi fortuna es amarte’

‘Amor real’

‘Clase 406'

‘Destilando amor’

‘Corazón indomable’

‘Hasta el fin del mundo’

Series y programas de televisión:



‘Mujer, casos de la vida real’

‘La rosa de Guadalupe’

‘Como dice el dicho’

‘El encanto del águila’

‘Capadocia’

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Películas:



‘Cronos’

‘El callejón de los milagros’

‘Cilantro y perejil’

‘Todo el poder’

Entre muchos otros.