Le sale la carta de la torre a Dalílah Polanco; “provocará un divorcio”, dice Mhoni Vidente

La revelación de Dalílah Polanco de cómo ocurrió su separación de Eugenio Derbez se ha convertido en una ola de señalamientos.

“Es una estrategia para hacer publicidad 100%", respondió Derbez cuando fue preguntado al respecto.

Mhoni Vidente, sin embargo, ve algo más grave en todo este embrollo que comenzó cuando Dalílah habló dentro de La Casa de los Famosos sobre el fin de su relación con el comediante y director.

La tarotista hace una predicción alarmante para la vida de pareja de Derbez, quien actualmente está casado con Alessandra Rosaldo.

“A Dalílah le sale la carta de la torre, que esto es porque ella es una persona de energía muy oscura, muy negativa”, dice Mhoni.

¿Qué significa la carta de la Torre para Eugenio y su matrimonio?

Durante su estancia de el reality show de Televisa, Dalílah Polanco aseguró que Derbez le fue infiel a pesar de que ella le preguntó por lo menos en dos ocasiones si estaba viendo a alguien más.

La versión de Eugenio es diferente:

“Es algo que pasó hace 20 años; me están preguntando por algo que fue terminar con mi novia para empezar una relación con mi esposa, no hay nota”.

Mhoni Vidente tiene otra opinión: quizá no hay nota pero si hay predicción.