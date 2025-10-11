Suscríbete
Famosos

Le sale la carta de la torre a Dalílah Polanco; “provocará un divorcio”, dice Mhoni Vidente

La tarotista está segura de que las declaraciones de Dalílah en La Casa de los Famosos traerá consecuencias

October 11, 2025 • 
Alejandro Flores
dalilah polanco mhoni vidente.jpg

Dalílah reveló cómo fue el rompimiento con Eugenio

Captura Youtube

La revelación de Dalílah Polanco de cómo ocurrió su separación de Eugenio Derbez se ha convertido en una ola de señalamientos.

“Es una estrategia para hacer publicidad 100%", respondió Derbez cuando fue preguntado al respecto.
Mhoni Vidente, sin embargo, ve algo más grave en todo este embrollo que comenzó cuando Dalílah habló dentro de La Casa de los Famosos sobre el fin de su relación con el comediante y director.
La tarotista hace una predicción alarmante para la vida de pareja de Derbez, quien actualmente está casado con Alessandra Rosaldo.

“A Dalílah le sale la carta de la torre, que esto es porque ella es una persona de energía muy oscura, muy negativa”, dice Mhoni.

¿Qué significa la carta de la Torre para Eugenio y su matrimonio?

Durante su estancia de el reality show de Televisa, Dalílah Polanco aseguró que Derbez le fue infiel a pesar de que ella le preguntó por lo menos en dos ocasiones si estaba viendo a alguien más.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
galilea-casa-famosos--.jpg
Famosos
El éxito de La Casa de los Famosos México en números: Más de 151 millones votos y solo un ganador
La tercera temporada termina este domingo 5 de octubre.
October 05, 2025
 · 
TVyNovelas
Famosos
Los 5 mejores vestidos de Galilea Montijo en LCDF, incluyendo el reciclado y el que nos hizo llorar
October 05, 2025
Famosos
Aseguran que mandaron a hacer brujería para que Aldo De Nigris gane ‘La Casa de los Famosos México’
October 05, 2025
Famosos
¿Quién aumentó y quién perdió más seguidores de todos los habitantes de La Casa de los Famosos México?
October 05, 2025

La versión de Eugenio es diferente:

“Es algo que pasó hace 20 años; me están preguntando por algo que fue terminar con mi novia para empezar una relación con mi esposa, no hay nota”.

Mhoni Vidente tiene otra opinión: quizá no hay nota pero si hay predicción.

“La carta de la Torre nos dice que va a provocar el divorcio de Eugenio, cuidate delas malas vibras, del chisme”.

Mhoni Vidente predice Dalilah Polanco Eugenio Derbez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
La-Chilindrina-La-Sustancia.jpg
Famosos
‘La Chilindrina’ ‘rejuvenece’ en parodia de ‘La Sustancia’ junto a su doble en la serie de ‘Chespirito’
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
fede-dorcaz-hoy---.jpg
Famosos
Luto en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy': Concursantes devastados por crimen contra Fede Dorcaz
October 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Lolita-Cortés-Alexis-Ayala.jpg
Famosos
Lolita Cortés explota contra Alexis Ayala: “No sabes nada. Acabaste con ensambles de teatro en el mundo”
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Paty-Cantú-Christian-Vázquez.jpg
Famosos
Paty Cantú y Christian Vázquez se casaron en secreto y se fueron a comer a Polanco
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
fede-dorcaz-luto-hoy.jpg
Famosos
Fede Dorcaz ensayaba en Televisa para ‘Las Estrellas Bailan en Hoy': Estas fueron sus últimas fotos
Descanse en paz el cantante argentino.
October 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fede-dorcaz-crimen.jpg
Famosos
Asesinan a Fede Dorcaz: El cantante argentino participaría en ‘Las Estrellas bailan en hoy’
Le arrebataron la vida en calles de CDMX.
October 10, 2025
 · 
TVyNovelas
Amandititita.jpg
Famosos
Amandititita celebra 6 años sobria y se sincera en su lucha contra el alcohol: “Sentía que me quería morir”
La cantante se sinceró sobre su lucha contra el alcoholismo que la acompañó por varios años.
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Galilea-Montijo-Kunno.jpg
Famosos
Galilea da la cara por Kunno y espera que no vuelva a fallar: “voy a dejar el alcohol desde hoy”
Al creador de contenido se le pasaron las copas y no llegó a los ensayos de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.
October 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez