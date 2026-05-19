Que Cinthia Aparicio quería TENER TRES HIJOS y Alexis Ayala terminó diciéndole: “No puedo compartir eso”

“Ella tiene todo el derecho del mundo, tiene todo el camino por delante”.

Alexis Ayala ha salido a dar la cara desde que dio a conocer que se divorciaba de Cinthia Aparicio. En diversos momentos ha declarado que con la que fuera su esposa por casi tres años todo se concretó en amor y respeto, sin embargo en sus últimas palabras ya habló de esas “alotas” que le crecieron a su expareja y por la que ya no pudieron mantenerse juntos.

Particularmente la edad y la experiencia de Ayala, quien le lleva 28 años, pesaron en su historia de amor y que los deseos de Aparicio por formar una familia se desvanecieran.

El actor de telenovelas destapó que Cinthia busca tener una familia numerosa, al menos tener tres hijos, por lo que él señaló que, por razones personales y debido al momento de vida en el que se encuentra, ese proyecto familiar no era algo que pudieran compartir.

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“Cinthia quería tener tres hijos, pero yo no puedo compartir eso”, le dijo Ayala al reportero Alan Morales.

Subrayó que la expectativa de su expareja contrastaba de forma contundentes con su propia visión sobre la familia, lo que los habría llevado a reconocer que no coincidían en sus deseos futuros.

“Ella tiene todo el derecho del mundo, tiene todo el camino por delante”, dijo Alexis apoyando que Aparicio cumpla sus sueños. Al tiempo, agregó que respeta la decisión que tomó su exesposa y la libertad para que persiga sus objetivos.

Respecto a sus motivos, Ayala indicó que la distancia generacional y su realidad familiar actual fueron determinantes. El actor detalló: “Hay sueños muy grandes que vienen en los que yo ya no puedo compartir. No puedo compartir que tengamos tres hijos, no puedo compartir otras cosas... Viví un amor maravilloso y así fue. Merece todo mi respeto”.

Ayala, padre de dos hijas de relaciones anteriores, fue contundente al decir que ahora su enfoque está en su familia inmediata y en las experiencias que vive con quienes lo rodean.

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Finalmente, reconoció que sus prioridades ya no son las mismas que cuando era más joven y que disfrutar de su entorno cercano tiene para él un valor especial.