Michel NO OCULTA LA VERDAD en la relación de su hermano Cristian Castro y su mamá Verónica: “no se entienden”

“No se procuran tanto de verse porque Cris está la verdad muy ocupado, de giras y todo eso, pero cada que viene sí se da la vuelta”.

Reconciliaciones y desencuentros, así es como se la viven Cristian Castro y su mamá, Verónica. Y es Michel Castro, el hijo menor de ‘La Chaparrita Consentida’, es quien reveló cómo es la relación entre su madre y su hermano.

En una dinámica tensa y cambiante, rodeada de constantes ires y venires, es como describe el vínculo de sus parientes, Michel.

Según el cineasta, la situación no ha cambiado tras las recientes ofensas públicas que la protagonista de telenovelas le dirigió a Cristian en el programa ‘Ventaneando’, donde lo tachó de “idiota” por su truene con Victoria Kühne.

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Por ello, el también productor musical señaló que la tensión actual se debe a que “los dos son de carácter fuerte”, hecho que los ha llevado a enfrentarse con frecuencia y, después, regresar y hablarse.

El menor de los Castro fue enfático al decir que “no hay ningún distanciamiento” entre su madre y su hermano, y que “se pelean, se contentan, se vuelven a pelear, se vuelven a conectar y así, como todas las familias, pero están bien”, externó.

Sobre la última discusión que protagonizaron ‘La Vero’ y el ‘Gallito Feliz’, Michel explicó que la ruptura con “la hermosa pelirroja” -hija de amigos cercanos- provocó incomodidad en la familia. “Obviamente le causó pena un poquito”, por lo que consideró que su hermano debería “ponerse un poquito las pilas, o un poquito más serio”.

Sobre la convivencia, Michel reconoció que, aunque su hermano ya no visita con frecuencia a su madre, mantiene contacto: “No se procuran tanto de verse porque Cris está la verdad muy ocupado, de giras y todo eso, pero cada que viene sí se da la vuelta”.

Respecto a la vida sentimental de su hermano, el fotógrafo puntualizó: “Cris siempre ha estado en pareja, como familia sí hemos estado pero ya tiene que encontrar a alguien que le dure un poquito más”.

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Y también dijo que “mi mamá adora a mi hermano, mi hermano adora a mi madre, a lo mejor no se entienden tanto, no son tan afines”. Añadió que, aunque sus diferencias sean frecuentes, el cariño permanece intacto.

La propia Verónica confirmó que la comunicación con Cristian está interrumpida tras la polémica pública. La actriz destapó que ambos mantienen distancia. “No le he hablado ni él tampoco. Las aguas están tibias, están en stand-by”.