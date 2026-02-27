Suscríbete
Adal Ramones ignora controversias, enojos y reclamos y mejor promociona cortometraje de su SECUESTRO

Tras fuertes señalamientos de sus excompañeros de ‘Otro Rollo’, el conductor hace caso omiso y presenta ‘Quieren Monólogo’.

Febrero 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Adal-Ramones-corto.jpg

Adal Ramones presume el cortometraje de hizo su hija como tesis y que aborda su secuestro.

Instagram

“Te aplaudo de pie y te amo por el valor de relatar ese sombrío momento que tú llenas de amor”.

El conductor de televisión, Adal Ramones, hace caso omiso a las polémicas, enojos, reclamos y señalamientos de sus excompañeros de ‘Otro Rollo’ tras la reciente cancelación de su gira ‘Enrollados’ y presenta nuevo proyecto.

Ramones ha preferido ignorar la controversia y acompañar a su hija Paola en la presentación de un cortometraje que fue seleccionado por el Cinequest Film & Creativity Festival, de Estados Unidos, y que tiene como eje central el secuestro de Adal.

‘Quieren Monólogo’ es la opera prima de Paola Ramones como directora, escritora y editora. El corto marca el inicio de la carrera profesional de la joven de 25 años.

La historia que eligió la hija del presentador se basa en el secuestro que sufrió Adal el 23 de septiembre de 1998 y por el que estuvo siete días privado de su libertad.

El proyecto surgió tras la solicitud de la escuela donde estudiaba para presentar un proyecto de tesis, trascendiendo el ámbito universitario y dando paso a festivales internacionales.

“Paola decidió filmar un corto basado en mi secuestro (…) mi hija me ha dado este maravilloso regalo, convirtió una experiencia traumática en un relato visual y auditivo (…) te aplaudo de pie y te amo por el valor de relatar ese sombrío momento que tú llenas de amor”, escribió Ramones en su cuenta de Instagram.

La cinta es protagonizada por Daniel Tovar, quien también es pareja sentimental de Paola.

El secuestro de Adal Ramones

En pleno auge de ‘Otro Rollo’ y cuando la emisión era de los más visto en la televisión de los 90’s, Adal fue privado de su libertad. Un grupo armado mantuvo cautivo al presentador durante una semana. Mientras él estaba encerrado en un armario, en los medios había un silencio sepulcral para facilitar las negociaciones de su liberación. Finalmente, tras el pago de una cifra importante, fue liberado.

El mismo Ramones ha calificado la experiencia como la más sombría de su vida y ha admitido que la experiencia lo orilló a extremar medidas de seguridad, alterando para siempre su modo de vida.

Cabe recordar que su regreso a las pantallas tras el cautiverio fue considerado uno de los momentos más emotivos de la televisión en el país.

Polémicas, enojos y reclamos por ‘Enrollados’
Enrollados.jpg
¿Cuándo se estrena ‘Quieren Monólogo’?

Aunque el también comediante publicó el cartel oficial del corto y confirmó su selección para el festival de Estados Unidos, aún no existe una fecha exacta de un estreno en México o en otro país.

“Mi hija se graduó y ahora ya empieza a vivir el inicio de su vida profesional, trabajando en lo que ama. Aquí les comparto tres fotos de su último trabajo estudiantil: su tesis. ‘Quieren Monólogo’, es el título de su trabajo final como directora, escritora y editora para su escuela, arrancando así su camino por festivales de cine”, concluyó Ramones.

