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Concursante de “Survivor” se desvanece, llora y manda mensaje desde el hospital

La jornada de este jueves fue demasiado intensa para algunos concursates

Julio 24, 2026 • 
Alejandro Flores
survivor mexico sebastian.jpg

Sebastian, desvanecido

Instagram Survivor

"¿Me desmayé?” pregunta Sebastian Yate, actor y conductor colombiano que actualmente participa en el reality extremo “Survivor México”.

Yate cayó fulminado en la playa y se quedó inmóvil e inconsciente a pesar de los esfuerzos de sus compañeros por despertarlo. Quedó casi en una posición fetal y sin responder por lo que todo mundo se alarmó.
Cuando llegaron los servicios médicos, Sebastián aún no reaccionaba. Lo subieron a una camilla y lo trasladaron a una ambulancia donde le dieron los primeros auxilios.
Finalmente reaccionó y lo primero que hizo fue soltarse a llorar. La producción decidió que lo llevaran a un hospital para una valoración médica.
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El mensaje de Sebastian

Desde ahí, Sebastian escribió en su perfil de Instagram un mensaje que publicó en sus historias.

“Familia, estoy bien, mi cuerpo se está acostumbrando, pero vamos a seguir dándolo todo... no sé hacerlo de otra manera”.

Sebastian Yate del Campo nació en Colombia pero la mayor parte de su carrera la ha hecho en México.

Es, además de actor y conductor, un deportista dedicado con ahínco a moldear sus músculos. Por eso causó tanto impacto verlo tirado en la playa de Survivor, derrotado por el agotamiento.

Aylín Mujica enfrenta el peor dolor

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“Golpe de calor” fue el diagnóstico que recibió de parte de los médicos, por lo que anunció que vuelve a la competencia.

“Mañana nos vemos”.

Survivor México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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