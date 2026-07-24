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Fans de Rosalía pelean entre ellos: españoles y argentinos terminan a insultos

La polémica de la cantante española es cada vez más grande

Julio 23, 2026 • 
Alejandro Flores
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Rosalía

Instagram

El problema que generó Rosalía al republicar una video de Mia Khalifa festejando el triunfo de España sobre Argentina en la final parece no tener fin.

Aunque la cantante española ya pidió perdón dos veces a través de sus redes sociales e incluso explicó que republicó el video sin saber de qué se trataba, hay un sector del público argentino que insiste en funarla y devolver las entradas para sus conciertos.
Cazzu entró a la discusión con una reflexión en una transmisión en vivo en sus redes sociales, en donde aseguró que las personas públicas deben ser muy cuidadosas al dirigirse al público.

La pelea de los fans de Rosalía

En medio de esta tormenta, los fans de Rosalía en España se reunieron con los fans de Rosalía en Argentina a través de una plataforma en redes sociales.
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La conversación fue convocada con el objetivo de buscar una solución a la crisis de imagen de la cantante y trabajar juntas en una campaña en su favor.
La discusión, sin embargo, subió de tono y terminó con insultos de uno y otro lado.
Las fans argentinas calificaron a las españolas de violentas mientras que en sentido contrario la acusación fue de ser buleadoras.

El pleito se hizo viral en redes sociales, donde nuevamente la conversación giró en torno a cancelar los conciertos de Rosalía, algo que han pedido varias personalidades de televisión argentina.

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El pleito incluso alcanzó a la cantautora argentina María Becerra, quien se presentó en Barcelona ante un escaso público que, sin embargo, fue suficiente para generar un altercado provocado precisamente por un comentario sobre el campeonato de España.

Rosalía
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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