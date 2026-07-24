Fans de Rosalía pelean entre ellos: españoles y argentinos terminan a insultos

El problema que generó Rosalía al republicar una video de Mia Khalifa festejando el triunfo de España sobre Argentina en la final parece no tener fin.

Aunque la cantante española ya pidió perdón dos veces a través de sus redes sociales e incluso explicó que republicó el video sin saber de qué se trataba, hay un sector del público argentino que insiste en funarla y devolver las entradas para sus conciertos.

Cazzu entró a la discusión con una reflexión en una transmisión en vivo en sus redes sociales, en donde aseguró que las personas públicas deben ser muy cuidadosas al dirigirse al público.

Cazzu reacciona a lo que subió Rosalía de Argentina. pic.twitter.com/XpauH8uXBd — Programa Hoy (@programa_hoy) July 23, 2026

La pelea de los fans de Rosalía

En medio de esta tormenta, los fans de Rosalía en España se reunieron con los fans de Rosalía en Argentina a través de una plataforma en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Arantza Ruiz se disculpa con las Army por comentarios románticos sobre BTS

La conversación fue convocada con el objetivo de buscar una solución a la crisis de imagen de la cantante y trabajar juntas en una campaña en su favor.

La discusión, sin embargo, subió de tono y terminó con insultos de uno y otro lado.

Las fans argentinas calificaron a las españolas de violentas mientras que en sentido contrario la acusación fue de ser buleadoras.

🇪🇸🇦🇷 | Después de la funa de Rosalía en Argentina, sus grupos de fans de España y Argentina decidieron hacer un Space para arreglar sus diferencias y terminaron insultándose.



"Por lo menos tengo que comer, no carne de burro como tú"



JAJAJAJA Esta red social es increíble. 😭 pic.twitter.com/BBku7Krzft — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) July 23, 2026

El pleito se hizo viral en redes sociales, donde nuevamente la conversación giró en torno a cancelar los conciertos de Rosalía, algo que han pedido varias personalidades de televisión argentina.

El pleito incluso alcanzó a la cantautora argentina María Becerra, quien se presentó en Barcelona ante un escaso público que, sin embargo, fue suficiente para generar un altercado provocado precisamente por un comentario sobre el campeonato de España.