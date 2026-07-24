Laura Bozzo está de luto: Murió su inseparable “Huaycoloro” de “Laura en América”

Cuando México conoció a Laura Bozzo, fue por transmisiones de su programa “Laura en América” con casos sociales pero también con la presencia de su inseparable Huaycoloro.

En los programas siempre lo mencionaba y bromeaba con él. El nombre real de Huaycoloro era Aparicio Napan Chumpitaz, quien desafortunadamente murió esta semana.

A través de redes sociales, su hija confirmó la triste noticia, y compartió un video donde Laura Bozzo reconocía el cariño que sentía por él.

En 2016, cuando Laura volvió a Perú, incluso dijo: “Si tuviera a Huaycoloro allá (en México), sería otra mi vida. Lo quiero mucho, es parte del éxito, todo el equipo fue parte del éxito. Y nada como ‘Laura en América’. No hay nadie como mi Huaycoloro”.

Por su parte, Huaycoloro recordaba su tiempo con Laura como maravilloso. “Parece que nos leíamos la mente. No había libreto, no había pauta. No había nada. Laura cualquier cosa que hablaba, yo estaba ahí y respondía, y seguíamos”.

Huaycoloro trabajó en la televisión, en el Canal 11 RBC televisión en Lima, Perú, y en redes sociales tenía presencia.

Descanse en paz.