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Laura Bozzo está de luto: Murió su inseparable “Huaycoloro” de “Laura en América”

La peruana compartió cuadro y foro con Aparicio Napan.

Julio 23, 2026 • 
MrPepe Rivero
laurabozzo-huaycoloro.jpg

Murió Huaycoloro, colaborador de Laura Bozzo

Instagram

Cuando México conoció a Laura Bozzo, fue por transmisiones de su programa “Laura en América” con casos sociales pero también con la presencia de su inseparable Huaycoloro.

En los programas siempre lo mencionaba y bromeaba con él. El nombre real de Huaycoloro era Aparicio Napan Chumpitaz, quien desafortunadamente murió esta semana.

A través de redes sociales, su hija confirmó la triste noticia, y compartió un video donde Laura Bozzo reconocía el cariño que sentía por él.

En 2016, cuando Laura volvió a Perú, incluso dijo: “Si tuviera a Huaycoloro allá (en México), sería otra mi vida. Lo quiero mucho, es parte del éxito, todo el equipo fue parte del éxito. Y nada como ‘Laura en América’. No hay nadie como mi Huaycoloro”.

Por su parte, Huaycoloro recordaba su tiempo con Laura como maravilloso. “Parece que nos leíamos la mente. No había libreto, no había pauta. No había nada. Laura cualquier cosa que hablaba, yo estaba ahí y respondía, y seguíamos”.

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Ericka Rodríguez

Huaycoloro trabajó en la televisión, en el Canal 11 RBC televisión en Lima, Perú, y en redes sociales tenía presencia.

Descanse en paz.

@limjazkr

Te amo papá,hasta la eternidad 🤍⚘️🕊 #huaycoloro #lauraenamerica #teamo

♬ original sound - tswdaxfadada

Laura Bozzo Luto
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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