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Memo Schutz y el DURO PADECIMIENTO que sufrió su hijo Patricio: “le hicieron la unción de los enfermos”

El próximo habitante de ‘La Casa de los Famosos México’ enfrentó un duro momento en el que le dijeron que su hijo no sobreviviría.

Julio 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El comentarista deportivo Memo Schutz reveló que su hijo Patricio estuvo a punto de morir.

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“Pensaron que no iba a pasar la noche, le dio un hongo en la sangre por estar mucho tiempo ahí”.

El periodista deportivo Memo Schutz, quien está confirmado como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’, que da inicio este próximo domingo 26 de julio, destapó uno de los episodios más difíciles de la vida.

Y es que el experto en eventos deportivos de la NFL, la NBA y la Fórmula 1, le dio la cara a uno de los desafíos más complejos de la paternidad: la enfermedad de uno de sus hijos.

El momento más doloroso para la familia Schutz ocurrió con el nacimiento de Patricio, su segundo hijo, pues durante su nacimiento los médicos detectaron que algo había pasado en la placenta y terminó afectando tanto a su esposa Verónica como a su bebé.

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En una charla con Odalys Ramírez, Schutz narró que su hijo nació de forma extremadamente prematura: “Él nació prematuro… Recuerdo que cabía bien en la palma de mi mano, Patricio ni a los 6 meses llegó”,

La delicada condición del recién nacido orilló a los médicos a mantenerlo 3 meses en terapia intensiva, lo que derivó en que Patricio sufriera complicaciones como infecciones severas. También fue entubado y entubado en diversas ocasiones.

El momento más complicado fue cuando el médico a cargo de su atención consideró que el bebé no lograría sobrevivir. “Le hicieron la unción de los enfermos en el hospital… pensaron que no iba a pasar la noche, le dio un hongo en la sangre por estar mucho tiempo ahí”.

Tras haber agotado los recursos y sin que los médicos pudieran hacer más, el periodista confesó que se aferró a su fe para encontrar consuelo.

“No hay algo peor en la vida que ver a tu hijo sufrir… nada más sacar esa fuerza y valor porque ellos son los que nos enseñan, los niños son los que nos enseñan”, indicó.

Por fortuna, Patricio salvó la vida y tras 4 ó 5 meses se recuperó y abandonó el hospital. Para 2025, el menor les dio otro susto por el que volvió al hospital, sin embargo, se trató de una apendicitis por el que fue operado.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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¿Cuántos hijos tiene Memo Schutz?

El cronista deportivo se casó con Verónica Fonseca en 2008 y fruto de su unión nacieron sus cuatro hijos: Guillermo, Patricio, Nicole y Luca.

Memo Schutz La Casa de los Famosos México
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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