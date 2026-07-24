Arantza Ruiz se disculpa con las Army por comentarios románticos sobre BTS

Arantza Ruiz provocó el enojo de las Army, el fandom de BTS.

Reconocida como una de las comunidades más combativas de la música, Army está conformada por fans que suelen organizarse para lograr objetivos muy específicos a favor de BTS y sus integrantes, a quienes defienden ante cualquier cosa que consideren un peligro.

Así sucedió con un comentario de Arantza, quien el día que se anunció como integrante de La Casa de los Famosos dijo en tono de humor que su único novio era Jungkook.

Para las Army, lo de Arantza fue inaceptable ya que consideraron que la actriz y gamer quería colgarse del nombre de BTS y de Jungkook para ganar votos en el reality show, que comienza este domingo 26 de julio.

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Las disculpas de Arantza Ruiz

Ante la ola de comentarios en sus perfiles de redes sociales, Arantza Ruiz publicó un video para disculparse.

“Quiero que sepan que yo las respeto muchísimo como fandom. A mí me fascina el k pop me, encanta BTS pero al nivel al que me gusta, no me considero una Army”.

Ruiz efectivamente es incluso considerada por sus seguidores como una otaku, por lo que su gusto por el k pop comenzó desde que era niña.

Aclara, sin embargo, que nunca ha pertenecido a ningún fandom.

“Yo sé lo que es ser una Army, entonces no me puedo identificar como Army porque sería una falta de respeto. Abusé de la broma”.

Arantza Ruiz entrará a La Casa de los Famosos México 2026 con la expectativa, dijo, de darse a conocer con un público masivo.

Entre sus planes, afirmó, está mostrar sus gustos pero con ciertos límites.