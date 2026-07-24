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Arantza Ruiz se disculpa con las Army por comentarios románticos sobre BTS

La habitante de La Casa de los Famosos acepta que se equivocó al hacer una broma sobre Jungkook

Julio 23, 2026 • 
Alejandro Flores
arantza ruiz army bts.jpg

Arantza Ruiz

TikTok

Arantza Ruiz provocó el enojo de las Army, el fandom de BTS.

Reconocida como una de las comunidades más combativas de la música, Army está conformada por fans que suelen organizarse para lograr objetivos muy específicos a favor de BTS y sus integrantes, a quienes defienden ante cualquier cosa que consideren un peligro.
Así sucedió con un comentario de Arantza, quien el día que se anunció como integrante de La Casa de los Famosos dijo en tono de humor que su único novio era Jungkook.
Para las Army, lo de Arantza fue inaceptable ya que consideraron que la actriz y gamer quería colgarse del nombre de BTS y de Jungkook para ganar votos en el reality show, que comienza este domingo 26 de julio.
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Las disculpas de Arantza Ruiz

Ante la ola de comentarios en sus perfiles de redes sociales, Arantza Ruiz publicó un video para disculparse.

“Quiero que sepan que yo las respeto muchísimo como fandom. A mí me fascina el k pop me, encanta BTS pero al nivel al que me gusta, no me considero una Army”.

Ruiz efectivamente es incluso considerada por sus seguidores como una otaku, por lo que su gusto por el k pop comenzó desde que era niña.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Aclara, sin embargo, que nunca ha pertenecido a ningún fandom.

“Yo sé lo que es ser una Army, entonces no me puedo identificar como Army porque sería una falta de respeto. Abusé de la broma”.

@arantzaruiz_

#army #bts #lacasadelosfamosos #parati

♬ sonido original - Arantza Ruiz

Arantza Ruiz entrará a La Casa de los Famosos México 2026 con la expectativa, dijo, de darse a conocer con un público masivo.
Entre sus planes, afirmó, está mostrar sus gustos pero con ciertos límites.

“No me quiero colgar de ustedes. Yo sé que las Army trabajan por ellos (los BTS) y yo solo soy una persona que le gusta escuchar k pop”

Arantza Ruiz La casa de los famosos 4 BTS
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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