Revelan explosivos detalles de la relación entre Daniel Bisogno y Fran Meric

A dos meses de la muerte de Daniel Bisogno, han comenzado a salir nuevos y reveladores detalles de la relación del conductor con Fran Meric, uno de sus noviazgos más sonados, pero también más polémicos.

‘El Muñeco’ y la actriz comenzaron su noviazgo, marcado por constantes altibajos, en 2006 y duraron cinco años, además, es bien sabido que no se separaron en los mejores términos.

Varios años después del final de este romance, la periodista Claudia de Icaza reveló en redes sociales nuevos datos de esta relación, la cual fue descrita por sus protagonistas como tormentosa.

A través de su cuenta en X, la comunicadora reveló que tuvo oportunidad de platicar con un ex vecino de Fran Meric, quien escuchó algunas de sus discusiones más acaloradas.

“Hoy platiqué con un cuate que vivía en unos departamentos en Jardines del Pedregal (donde vivía la actriz Fran Meric cuando andaba con Daniel Bisogno) Y ¡oh my dog!!! Me entero que todos sus pleitos los escenificaban en la escalera a grito pelado y sin filtro”, escribió en un hilo de X.

De acuerdo con la información compartida por Claudia de Icaza, Daniel Bisogno era muy celoso y controlador, y presuntamente llegó a protagonizar varias escenas de chantaje de las que los vecinos fueron testigos.

“Que el ‘Muñeco’ era muy celoso, controlador y muy dado a berrinches infantiles. Que fingía irse y se escondía. Y que era un show para los vecinos que no entendían qué hacía por ahí a salto de mata”, escribió la periodista.

Daniel Bisogno se divorció de su primera esposa por Fran Meric

En 2023, Daniel Bisogno le dio una entrevista a Pati Chapoy donde reveló que nunca le fue infiel a nadie, sin embargo, reconoció que se separó de su primera esposa, Mariana Zavala, porque se enamoró profundamente de Fran Meric.

“Cuando yo me separo de Mariana es porque me enamoré profundamente de Fran Meric. La sufrí, la padecí, fue la primera vez que fui a terapia en mi vida, cuando terminé con ella. Fueron aproximadamente cinco años”, confesó el conductor.

Sobre las razones de su quiebre, Daniel Bisogno contó: “Porque ella, como que no acababa de estar convencida de que tenía a este novio (...) Y luego ya estaba puesta y feliz… y aparece Leonardo García y ni cómo competir”.

Fran Meric reveló que su relación con Daniel Bisogno fue muy tóxica

En entrevista para el programa ‘En sus Batallas’ en 2021, Fran Meric reveló que sufrió mucho durante su relación con Daniel Bisogno, sin embargo, le está muy agradecida por todo lo que le enseñó.

“Me encariñé mucho con él, después la relación se volvió muy tóxica. Yo sé lo que él ha dicho de mí, yo no voy a hablar mucho de él porque respeto. Yo estaba mal, yo estaba muy dolida por la relación anterior y quise que él llenara espacios y él tiene sus broncas personales y mentales y entonces yo tampoco llenaba las expectativas de él y los dos de carácter fuerte”, dijo la actriz.

“Ese fue el momento donde más he tocado fondo en mi vida. En esa relación desarrollé claustrofobia, me desmayaba constantemente, me puse súper mal, desarrollé una cosa que se llama disautonomía, sí me generó una inestabilidad física y mental”.

Reveló que pensó en quitarse la vida, pero a pesar de los altibajos, le está muy agradecida a ‘El Muñeco’ porque gracias a él encontró su camino.

“Llegó un día en que compré pastillas, no me las tomé pero las tenía ahí, decía ‘¿qué hago, me las tomo?, a lo mejor si me las tomo ya todo esto se acaba’”.

“Él es un parteaguas porque sí marcó mi vida. Hoy te puedo decir que ha sido el maestro más grande de mi vida y al que más gratitud le tengo, porque gracias a él hoy soy lo que soy”.