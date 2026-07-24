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Shakira y Piqué tendrían un pacto secreto para proteger a sus hijos pero perjudica a Clara Chía

La cantante y el futbolista coincidieron en la final de España contra Argentina

Julio 23, 2026 • 
Alejandro Flores
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Shakira y Piqué

Getty Images

La final de España contra Argentina tuvo una polémica adicional: la presencia de Gerard Piqué con sus hijos.

El ex defensa del Barcelona se mostró feliz con Milan y Sasha en el estadio a pesar de un dato perspicaz: el espectáculo de medio tiempo estuvo protagonizado por Shakira, su ex esposa.
Piqué y la cantante colombiana tuvieron un rompimiento escandaloso, marcado por la acusación de ella de que el campeón de 2010 le fue infiel con Clara Chía.

Efectivamente, Gerard y Clara hicieron pública su relación incluso desde antes de que se formalizara legalmente la separación con Shakira.
Desde entonces, la pareja ha procurado permanecer distante, por lo que sus hijos tienen que viajar constantemente para estar con ella en Miami y con él en Barcelona.
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El acuerdo de Shakira y Piqué

El futbolista, por su parte, ya hace vida de pareja con Clara Chía, con quien se mostró durante varios partidos del campeonato.
Se esperaba entonces que estuvieran juntos en la final... y que finalmente Sasha y Milan convivieran con la nueva pareja de su padre.
Sin embargo eso no sucedió: Piqué acudió solo al estadio.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

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La revista española Vanitatis publicó lo que sería la razón por la que no sucedió el encuentro de los hijos de Shakira con Clara Chía.

“La cuestión es sencilla: Piqué y la cantante tienen un acuerdo tácito, no escrito, por el que el empresario debe dejar de lado a su pareja en algunas situaciones familiares. Es algo que han normalizado y ya no supone motivo de discusiones. Cuando Piqué ejerce de padre, Chía da un paso atrás”.

Shakira Gerard Piqué
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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