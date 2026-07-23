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Aylín Mujica da primera entrevista tras la muerte de su hijo; entre lágrimas revela: “el mundo SE DETUVO”

La actriz rompió el silencio y habló del dolor que ha significado la pérdida de Mauro.

Julio 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Aylín Mujica dio sus primeras declaraciones ante la muerte de su hijo.

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“¿Por qué un niño tan lindo, tan bueno, tan querido, se tenía que ir?”.

A punto de cumplirse una semana de la muerte de Mauro, el hijo mayor de Aylín Mujica, la cubana pudo romper el silencio y en una emotiva entrevista compartió cómo ha enfrentado uno de los momentos más dolorosos de su vida.

En un adelanto transmitido en el programa ‘Hoy Día’, la cubana explicó que aceptó dar una entrevista debido a su amistad con la presentadora Verónica Bastos y porque sintió que era momento de aclarar y contar su verdad.

“No estaba lista para dar una entrevista, pero si es contigo no va a ser una entrevista; va a ser contar, aclarar, narrar, dar fortaleza a todas las madres que han pasado por esto, que es lo más terrible que le puede pasar, no a una mujer, sino a un ser humano. Quiero contar las cosas como son para que no sigan existiendo tantas palabras fuera de lugar o acontecimientos que no sucedieron”, expresó.

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Mujica desveló que Mauro perdió la vida a consecuencia de una neumonía y que se encontraba de viaje en Barbados.

En la charla, Aylín recordó el instante en el que recibió la devastadora noticia mientras estaba en el aeropuerto de Panamá.

“Yo no podía. Estaba sentada en el aeropuerto hablando con mis mejores amigas, Laura y Ayesa, diciendo: ‘No entiendo, no entiendo’. Mis amigas daban gritos en el teléfono y yo trataba de mantener la calma en medio del aeropuerto. Era como si estuviera sola; el mundo se detuvo y era yo, en una silla, sin parar de llorar, sin entender la situación”, relató.

La cubana dijo que uno de los cuestionamientos que más la atormenta desde que supo que su hijo murió es por qué tuvo que vivir una pérdida tan grande tras haber priorizado su maternidad.

“Yo digo: ‘Si yo fuera una mala mamá, quizás me lo mereciera, pero yo he sido mamá por encima de ser mujer. Para mí es más importante ser madre que ser mujer. No tengo pareja porque siempre me concentré más en mis hijos y en mi carrera que en las parejas’. Esa es la pregunta que me hago: ¿por qué?, si soy mamá”.
Aylín Mujica enfrenta el peor dolor

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Finalmente, Mujica recordó a su hijo como “un ser de luz” y compartió el dolor que siente al no encontrar explicaciones para su partida. “¿Por qué un niño tan lindo, tan bueno, tan querido, se tenía que ir?”.

Y agregó que pese a su ausencia física siente que él continúa acompañándola y manifestándose de diversas maneras.

Aylín Mujica
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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