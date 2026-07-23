Aylín Mujica abre debate por otorgar entrevista a una semana de la muerte de su hijo

El doloroso testimonio de Aylín Mujica tras la muerte de su hijo fue una entrevista exclusiva que aceptó darle a la periodista Verónica Bastos en el programa La Mesa Caliente, de Telemundo.

La actriz narró a detalle cómo ha sido su proceso de luto por el repentino fallecimiento de Mauro Menéndez, desde el momento en que enteró hasta que decidió cremarlo y volver a Miami sin los restos.

Mujica actualmente está en grabaciones del reality show “Top Chef VIP” y esa fue la razón principal por la que decidió regresar a Estados Unidos mientras espera que las cenizas de Mauro sean repatriadas, lo cual tardará hasta tres semanas.

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La entrevista, transmitida este jueves por la tarde, generó sin embargo un intenso debate en redes sociales, donde el público se dividió entre alabar la valentía de Aylín y señalar que era “muy pronto” para aparecer en televisión.

Las reacciones del público ante la entrevista de Aylín Mujica

En la misma publicación de Instagram de “La mesa caliente” donde se publicó la entrevista hay comentarios encontrados.

Entre los que se muestran extrañados por su comportamiento, están los que dicen:

"¿Cómo deciden cremarlo sin siquiera saber de qué murió? Ella misma dice que nadie le dio información”, “no entiendo, parece que está relatando una novela”, “qué extraño, cada

quien procesa diferente”.

La mayoría de los comentarios, sin embargo, son positivos:

“Muy bien por ella, el amor se demuestra en vida y ella lo hizo, además, el dolor que siente es solo suyo y ninguno de nosotros tenemos derecho a juzgarla”, se lee en uno de los comentarios que defiende a Aylín.

Los comentarios en el Instagran de La Mesa Caliente se polarizaron Captura La Mesa Caliente

En el programa de YouTube “En Shock”, donde también se debatió la pertinencia de esta entrevista, los comentarios también se polarizaron:

“No entiendo a los que hicieron esta entrevista”, “yo creo que ella sigue en negación”, se lee en algunas respuestas del chat del programa.

Ahí mismo también hay respuestas en defensa de Mujica:

“No pueden criticar su duelo”, “como tanatóloga les digo que cada duelo es diferente”, “no se debe juzgar a las personas por su sentimiento”, se lee.

De hecho, al inicio de la entrevista, Aylín Mujica declara que no se sentía lista para hablar sobre la muerte de Mauro, pero que aceptó hacerlo porque lo haría Verónica Bastos, con quien la une una amistad de varios años.

