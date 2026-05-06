Esposa de Carín León sufre TERRIBLE ACCIDENTE y se arma tremendo zafarrancho para que nadie la captara

“No pasó nada, nomás ella se quebró el pie y ahorita ya la llevamos para que descanse”.

Este 5 de mayo se llevó a cabo la presentación del nuevo disco de Carín León, llamado ‘Muda’. El cantante, originario de Sonora, ofreció una rueda de prensa en el Hotel W de la Ciudad de México, y luego tuvo un exclusivo showcase hasta donde llegó acompañado de su esposa Meylin Zúñiga.

Entre las declaraciones del intérprete de ‘Primera cita’, resaltó que con este nuevo proyecto cierra una etapa en su carrera en la que se permitió experimentar con diferentes sonidos más allá del regional mexicano. Parte de ello lo llevó a colaborar con artistas de diferentes géneros y nacionalidades como con el colombiano Juanes.

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En medio de la conferencia de prensa, Carín también cumplió un sueño, pues se aventó un ‘palomazo’ con Omar Chaparro. Este último pidió a uno de los músicos tocar ‘No es por acá’, lo que terminó desatando un breve dueto improvisado.

Aunque el momento duró apenas unos minutos, tanto el actor como el intérprete sonorense recibieron el aplauso de los medios que se quedaron con ganas de más. De hecho, cuando le preguntaron a Carín qué metas le faltaban por cumplir, respondió entre risas: “Bueno, ya canté con Omar, que era de lo que me faltaba”.

Por su parte, Omar Chaparro agradeció el comentario mientras que León le confesó ser uno des sus más grandes fans, particularmente de la época de ‘Black and White’, programa que el también actor lideró en los 2000.

Carín León se dio tiempo para atender a la prensa y a varios fans que se apostaron a las afueras del reciento y a quienes les regaló fotos y autógrafos. Por la noche, ofreció un showcase exclusivo.

Tras el concierto exclusivo, Carín León vivió momentos de angustia

Intempestivamente se dio una importante movilización, pues la pareja de Carín, Meylin, tuvo un fuerte accidente que le ocasionó una fractura de una de sus piernas.

“El equipo del cantante trató de que no se hiciera público el incidente… subieron la camioneta a la banqueta con tal de que la prensa no captara que sacaban cargando a su esposa”, reportó el comunicador Gabriel Cuevas.

En redes sociales, Meylin compartió lo que sucedió: “El elevador en el que bajamos saliendo de la presentación de Armando, cayó 1 puso, íbamos muchas personas del team”.

“Graciosa Dios todos estamos bien, solo una ligera fractura en mi tobillo. Tuvimos una noche increíble, pero lo tomaré como un buen augurio ‘break a leg’”.

Carín León habló tras salir del hospital

Al tiempo, todos se dirigieron al Hospital Español, en donde atendieron a la esposa del cantante, sin que el accidente pasara a mayores.

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Varios reporteros siguieron las camionetas hasta el nosocomio y, tras hacer guardia durante varias horas, consiguieron que Carín explicara lo que pasó.