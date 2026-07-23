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Fran Meric vivió MOMENTOS DE TERROR junto a sus hijos cuando un hombre comenzó a seguirlos en el supermercado

La actriz relató el angustiante momento en el que un individuo la miraba junto a sus hijos y los persiguió hasta que llegó la policía.

Julio 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Fran Meric vivió momentos de terror cuando un hombre comenzó a seguirla.

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“Una mujer se acercó muy tranquila y me preguntó en voz alta: ‘¿conoces a este hombre? Lleva rato siguiéndote y observándote’”.

La actriz Fran Meric tomó sus redes sociales para dar a conocer el angustiante momento que vivió en lo que sería una simple salida al supermercado con sus hijos. Y es que la esposa de Raúl Sandoval descubrió que un hombre la seguía al interior de la tienda.

La famosa describió que logró actuar a tiempo luego de que otra mujer también se dio cuenta de lo que ocurría y la alertó.

“Sentí algo, una sensación que las mujeres conocemos y sentimos. Efectivamente, había un hombre desagradable de energía observándonos”, comenzó su relato.

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Luego, la famosa de las telenovelas expresó que al percibir la presencia del sujeto decidió llamarle a su esposo y al mismo tiempo comenzó a moverse por distintas áreas del supermercado para confirmar si el sujeto continuaba marcándole el paso.

De pronto, dijo Fran, “una mujer se acercó muy tranquila y me preguntó en voz alta: ‘¿conoces a este hombre? Lleva rato siguiéndote y observándote’”.

Ante la confirmación, la intérprete pidió ayuda al personal de seguridad, pues ya en el área de cajas, el hombre también la siguió y se formó para hacer el pago de un refresco, sin embargo, al arribo de la policía, el sujeto reaccionó de forma agresiva.

“Pidieron que se cambiara de caja, el señor se puso necio y agresivo, dijo que no. Llamaron a otros de seguridad y cuando vio que ya no iba a estar sola y que me iban a acompañar hasta mi auto, se fue”.

La intérprete reconoció que sintió miedo y angustia, sin embargo, en lugar de entrar en pánico, pudo mantener la calma y en señale a su hijo mayor a estar alerta y con calma ponerse a salvo.

“Hago este video no para hablar del miedo, porque estaba yo cag*da. Esa mujer es la importante, esa mujer que decidió acercarse (...) Me sostuvo. Tal vez yo no lo hubiera visto y ella habría sido mi única alerta”, indicó.
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Finalmente, fue enfática en decir que el apoyo de otras mujeres es fundamental en momentos como este donde el riesgo y el peligro podrían derivar en una tragedia.

FRAN MERIC RAÚL SANDOVAL
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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