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El misterio del cuerpo del hijo de Aylin Mujica y qué hizo cuando finalmente lo encontró: “Tenía una sonrisa”

Julio 23, 2026 • 
Alejandro Flores
mauro menéndez aylin mujica.jpg

Mauro Menéndez y su madre Aylín Mujica

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Los detalles de lo que sucedió con Mauro Menéndez son dolorosos.

Su madre, Aylín Mujica, cuenta que la noticia de la muerte de Mauro la impactó de manera tan profunda que durante muchas horas fue incapaz de hablar con nadie, ni siquiera con sus familiares más cercanos.
Mauro, músico de 30 años, estaba de viaje en Barbados con un grupo de amigos para un evento de beisbol.
Una repentina enfermedad respiratoria se complicó de un día para otro y finalmente sufrió varios infartos mientras era atendido primero en una ambulancia y luego en el hospital.
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¿Por qué no encontraba Aylín el cuerpo de su hijo Mauro?

Mauro murió el jueves 16 de julio y al día siguiente, Aylín viajó desde Miami sin sospechar que ese viaje se convertiría en un calvario.
Ahora, a una semana de la muerte de su hijo, la actriz concedió una entrevista en la que contó lo que le sucedió en Barbados.

“Nunca encontramos a los doctores, no había nadie en el hospital. Todo estaba cerrado porque era viernes y ya se habían ido a sus casas”.

Aylín pinta un cuadro desolador, con un hospital en el que nadie la ayudaba y parecía que Mauro nunca hubiera estado ahí.

“El cuerpo de mi hijo no aparecía”.

@lamesacaliente

“Estábamos los dos como anestesiados del dolor”. Aylín Mujica relata el momento en que un abrazo marcó el reencuentro con Osamu Menéndez, padre de su hijo Mauro, y cómo fue el instante en que ambos lo vieron.

♬ sonido original - La Mesa Caliente

Fue entonces que la actriz recurrió al poder de la fe y el amor maternal para avanzar en ese trance que parecía un laberinto burocrático sin final.

“Le pedí a Mauro: déjame encontrarte. Y en ese momento vino alguien a decirnos que estaba en la morgue”.
Aylín Mujica enfrenta el peor dolor

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El doloroso momento de Aylín Mujica ante el cuerpo de su hijo

Todavía faltaba, sin embargo, un largo trecho para dar con el cuerpo de su hijo porque la morgue estaba en remodelación y Mauro ya no estaba ahí.
Mujica regresó al hospital y al verla llorar desconsolada, alguien se compadeció de ella y logró averiguar que el cuerpo de Mauro estaba en una funeraria.... pero la funeraria ya estaba cerrada.
Finalmente localizaron a la dueña del lugar y Aylín pudo entrar para reconocer a su hijo.

@lamesacaliente

Aylín Mujica nos relata lo que ocurrió tras su llegada a Barbados.

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Aylín cuenta que durante el funeral, primero se negó a ver a su hijo en el ataúd pero luego de se dio cuenta que era necesario para ella.

“Me acerqué y vi que tenía una sonrisa en sus labios y entendí que se había ido en paz. Lo abracé en su pecho, le reclamé pero le di un beso en los cachetes... estaba helado... helado”, dijo en la entrevista que le dio a La Mesa Caliente, de Telemundo.

Aylín Mujica Verónica Bastos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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