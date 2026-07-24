Cry y Paola Suárez sí estarán en La Casa de los Famosos México; te contamos qué harán

La Casa de los Famosos México hizo un anuncio doble, urgente y sorpresivo este jueves por la noche.

El reality show, como parte de su innovación, reforzará su contenido digital, es decir, creado especialmente para las plataformas y redes sociales.

Y comenzará con la tradicional Fiesta de los Famosos, evento previo al estreno y apertura de la Casa, para la cual en esta ocasión se tendrá a dos anfitriones especiales: Cry y Paola Suárez.

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Paolita Suárez en La Casa de los Famosos

Paolita Suárez, amiga de Wendy Guevara (ganadora de la primera edición) y de Karina Torres (habitante de este 2026) generó mucho expectativa en semanas anteriores ya que se reveló que estuvo a punto de entrar en la Casa. Un poco en broma y otro tanto en serio, Wendy y Karina han declarado que se echaron un volado y que Karina ganó, por lo que Paola tuvo que ceder su lugar.

Las tres forman parte del grupo viral Las Perdidas y suelen generar contenido juntas para algunas de sus plataformas.

Cry en La Casa de los Famosos

Cry, por su parte, es un influencer español que ahora vive en Guadalajara. Tuvo una explosión de popularidad cuando comenzó a interactuar con Yeri Mua: sus temperamentos totalmente opuestos generaron una simpatía entre sus seguidores que hacían viral cada video suyo.

Su relación de amistad, sin embargo, se quebró en algún momento por razones que nunca han sido reveladas. Cry le habría prometido a Yeri Mua que jamás hablaría de ella (ni mal ni bien), lo cual ha cumplido hasta este momento.

Paolita y Cry serán los host de La Fiesta de los Famosos, lo que significa que estarán a cargo de las presentaciones del domingo de estreno este 26 de julio, que es el día en que comienza el reality show de TelevisaUnivisión.