¿Qué le pasó a Aracely Arámbula y quién la SUPLIRÁ en ‘Perfume de Gardenia’? El productor cuenta la verdad

‘La Chule’ sorprendió a todos al anunciar que no formaría parte de la obra donde sería la protagonista.

Marzo 06, 2026 
Ericka Rodríguez
El productor de ‘Perfume de Gardenia’ reveló quien entrará en lugar de Aracely a la puesta teatral.

“La producción de ‘Perfume de Gardenia’ y Aracely Arámbula continúan en total comunicación y en los mejores términos”.

Aracely Arámbula emitió un comunicado para compartir que no formará parte de la nueva temporada de ‘Perfume de Gardenia’, esto a 10 días del estreno de la puesta. Sus seguidores, la prensa y quienes esperaban su regreso se quedaron atónitos y sin respuestas, pues ‘La Chule’ se limitó a decir que abandonaba el escenario por “compromisos personales”.

Así anunció Aracely Arámbula que no estará en ‘Perfume de Gardenia’

“Siempre agradecida con ‘Perfume de Gardenia’ por hacerme parte de esta hermosa obra, gracias infinitas a cada uno de mis compañeros, al equipo de producción y equipo técnico, al público y a la prensa por su apoyo, a mi familia por siempre estar a mi lado”, escribió la actriz en su comunicado.

Ante la abrupta salida de Aracely, las especulaciones y preocupaciones no se hicieron esperar. En tanto, el periodista de espectáculos Luis Magaña expresó en el espacio digital de ‘Historia en Historia’: “¿Omar Suárez qué va a hacer? Estrenaban dentro de dos semanas en el San Rafael… aquí el cartel es Aracely con todas las demás estrellas, pero ‘Gardenia’ es Aracely’”.

E hizo otras precisiones sobre el montaje que se queda sin su protagonista. “Quién sabe qué habrá pasado, pero Omar debe de estar ‘girando en un tacón’ porque hay que resolverlo completito. Aracely está en el 85% de la obra y tiene 4 números musicales de súper producción y llevaba más o menos 10 vestidos con un alto costo, es volver a montar, punto”, indicó el comunicador.

Sin embargo, en unas horas el productor de la obra reveló las verdaderas razones por las que Aracely no será ‘Gardenia’. Según Omar Suárez, todo obedece a un tema de salud, ya que la interprete deberá evitar bailar durante varias semanas por una lesión en la rodilla.

“Su salida temporal del escenario se debe a una recomendación médica, ya que su doctor le ha indicado que durante las próximas seis semanas deberá evitar bailar, debido a una lesión que ha presentado en la rodilla”, señaló en el comunicado.

En otra comunicación con Suárez dijo que se enteró recientemente de la salida de ‘La Chule’, pero que eso no afectó su relación. “La producción de ‘Perfume de Gardenia’ y Aracely Arámbula continúan en total comunicación y en los mejores términos, esperando que muy pronto pueda reincorporarse plenamente a sus actividades”.

En tanto, Omar ya tiene a la actriz que suplirá a Arámbula en las funciones de la puesta, se trata de la venezolana Marjorie de Sousa. La actriz se incorporará al proyecto para dar vida al personaje central en el Teatro San Rafael.

Añadió que también se suman a la obra Maribel Guardia para dar vida a ‘Miranda Moure’ y Susana González quien será ‘Mercedes’.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
