¿Por qué le quitaron a Yadhira Carrillo el protagónico de una telenovela? “Sí sentí feo”

1998 fue un año difícil para Yadhira Carrillo. Lo que al principio parecía ser el despegue de su carrera, se convirtió en una pesadilla con dos telenovelas canceladas.

En una de ellas, incluso la actriz ya había hecho 25 capítulos y de pronto la quitaron de la telenovela. La otra fue la producción que por años quiso levantar el legendario Ernesto Alonso: una telenovela histórica sobre la vida y amores de Sor Juana Inés de la Cruz.

De esta última, Yadhira hasta hizo pruebas ante cámara ya caracterizada como la poetisa más grande el México novohispano... y de toda la Historia de México, según Octavio Paz.

Al final, Yadhira no hizo ninguno de los proyectos: La historia de este fallido año quedó escrito en las páginas de TVyNovelas, donde ella misa explicó lo que sucedió.

“Yo siempre he pensado que las cosas por algo no se dan. Cuando tú luchas por algo y no se te da es porque no era para ti y porque en el futuro viene algo mejor”, explicó con cierta resignación.

¿Qué dijo Yadhira Carrillo cuando le quitaron el protagónico de “Ángela”?

Esta entrevista fue publicada en junio de1998, cuando ya le habían quitado el protagónico de “Ángela” pero Ernesto Alonso le había prometido el papel de Sor Juana.

“Cuando a mí me quitaron “Ángela” sí sentí feo porque ya había hecho 25 capítulos. A mí me gustó mucho el material y dije: por mí no quedó, le eché todas las ganas y me quedé muy satisfecha... Y mira que soy muy exigente conmigo misma mucho más que nadie, quedé muy satisfecha con el trabajo que hice y cuando me lo quitaron no fue por mí sino por otras circunstancias que no me interesan”.

Yadhira Carrillo recibió en esa época una explicación que no la dejó de todo satisfecha pero que aceptó porque esperaba protagonizar la telenovela histórica de Sor Juana... telenovela que finalmente nunca se pudo concretar.

“No sé lo que sucedió y no creo que sea asunto mío, vaya a mí no me corresponde opinar”.

Cuando le preguntaron qué explicación le dieron, la actriz fue lapidaria.

“Me dijeron que no podían hacer un lanzamiento en este momento porque la empresa estaba en grave crisis. No sé si es verdad o mentira, no me interesa yo esperé porque sabía que no era mi momento, que venía algo mejor; no sabía que era pero yo tenía que venir en una semana un mes o un año y yo me seguí preparando”.

En esa entrevista de junio del 98, TVyNovelas publicó una foto de Yadhira caracterizada como Sor Juana Inés de la Cruz. Mientras que “Ángela” finalmente se produjo con Angélica Rivera en el personaje protagónico.