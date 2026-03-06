Joven influencer muere en un terrible accidente vial y al ver la tragedia… su padre SUICIDA en el lugar

Una famosa influencer perdió la vida en un trágico accidente de motocicleta, y al presenciar su muerte, el padre de la joven se suicidó.

Según medios locales de Brasil, de donde era originaria Karla Thaynnara, la joven conducía su moto cuando chocó contra un automóvil y tras el impacto, cayó al asfalto, momento en el que un camión que circulaba detrás la atropelló.

Ante el terrible accidente, elementos del Departamento de Bomberos Militares acudieron al lugar para brindar auxilio; sin embargo, al revisarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

TE RECOMENDAMOS: ¡Como en ‘Destino Final’! Poste se INCRUSTA en camión y joven de 17 años pierde un órgano y sufre hemorragia

El mortal percance conmocionó a los transeúntes que se encontraban en el lugar, sin embargo, la historia dio un giro aún peor al darse a conocer la muerte de José Carlos Andrade Nogueira, padre de la influencer.

Según reportes, el padre de la joven de 25 años, -un policía retirado- circulaba a poca distancia del accidente que le arrebató la vida a su hija, por lo que al llegar al lugar del percance, presenció la escena.

Tras saber que su hija había perdido la vida, el hombre utilizó un arma y se quitó la vida en el mismo lugar.

NO TE VAYAS SIN LEER: Alerta por aumento de avistamientos de RATAS en Reforma, Zona Rosa y Tlatelolco: “es un foco de infección”

Karla Thaynnara era una influencer que había logrado consolidar una presencia en redes y reunir una comunidad de más de 60 mil seguidores. En su perfil compartía contenido relacionado con su estilo de vida fitness, su pasión por las motocicletas y además, momentos especiales junto a su pequeña hija de 7 años.

Sumado a sus hobbies, Nogueira trabajaba como enfermera.