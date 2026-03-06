Suscríbete
Aracely Arámbula anuncia su SALIDA de ‘Perfume de Gardenia’ a 10 días del estreno “por compromisos personales”

La estrella anunció intempestivamente que ya no formará parte de la obra de teatro.

Marzo 06, 2026 
Ericka Rodríguez
‘La Chule’ ya no será la protagonista de ‘Perfume de Gardenia’.

“Ha sido un honor ser parte de este gran proyecto, el cual tiene todo mi carió por todos los grandes momentos que he vivido”.

A días del estreno de la nueva temporada de la obra ‘Perfume de Gardenia’, la protagonista, Aracely Arámbula, anuncia que no formará parte del musical debido a “compromisos personales”.

La noticia fue confirmada por la propia ‘Gardenia’ a través de un comunicado de prensa que compartió en sus redes sociales.

Con el montaje listo en el Teatro San Rafael, Aracely sorprendió a todos abandonando el proyecto. “Debido a compromisos personales no podré realizar esta nueva temporada de ‘Perfume de Gardenia’”.

En la comunicación que emitió, Arámbula agregó que “ha sido un honor ser parte de este gran proyecto, el cual tiene todo mi carió por todos los grandes momentos que he vivido”.

Finalmente, la actriz expresó: “Siempre agradecida con ‘Perfume de Gardenia’ por hacerme parte de esta hermosa obra. Gracias infinitas a cada uno de mis compañeros, al equipo de producción y equipo técnico. Al público y a la prensa por su apoyo, a mi familia por siempre estar a mi lado”.

Ante la abrupta salida de Aracely, las especulaciones y preocupaciones no se han hecho esperar. En tanto, el periodista de espectáculos Luis Magaña expresó en el espacio digital de ‘Historia en Historia’: “¿Omar Suárez qué va a hacer? Estrenaban dentro de dos semanas en el San Rafael… aquí el cartel es Aracely con todas las demás estrellas, pero ‘Gardenia’ es Aracely’”.

E hizo otras precisiones sobre el montaje que se queda sin su protagonista. “Quién sabe qué habrá pasado, pero Omar debe de estar ‘girando en un tacón’ porque hay que resolverlo completito. Aracely está en el 85% de la obra y tiene 4 números musicales de súper producción y llevaba más o menos 10 vestidos con un alto costo, es volver a montar, punto”, indicó el comunicador.

Hasta el momento, la producción no se ha pronunciado ni ha revelado quien ocupará el lugar de Arámbula, quien ha estelarizado el musical en 2010, 2013 y 2024.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
