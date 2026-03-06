Sigue la guerra entre Gaby Ramírez Vs. Gaby Ramírez de “Sale el sol": “Ha cometido muchas falsedades”

“Levanté una denuncia penal”, dijo hace unos días Gaby Ramírez sobre la guerra que mantiene contra Gaby Ramírez, la conductora de “Sale el sol”.

Hay que recordar que la Gaby Ramírez que exige el uso exclusivo de su nombre es Gabriela Ramírez Hernández, quien lleva más de dos décadas de trayectoria en televisión como conductora y actriz de telenovelas como “Mujer de madera” (2004), “Hasta que el dinero nos separe” (2009) y “AMAR” (2025).

En contraste está Gaby Ramírez, la conductora de “Sale el sol” cuyo nombre es Karla Gabriela Ramírez Romano, quien ha hecho mayormente una carrera de conductora y modelo en programas como “Acabátelo”, “Venga la alegría” y “Enamorándonos” para Imagen Televisión.

En una entrevista para la estación de radio La Mejor, Gaby Ramírez explicó un poco el asunto que lleva contra la presentadora de “Sale el Sol":

“Hay muchas personas que lo registran en el INAUTOR pero si uno va y demuestra, no por ser más famosa ni nada, porque hoy en día se compran bots y comentarios... Por eso hay leyes, y si tú vas con una fe de hechos que un notario está avalando cuándo fue tu primer contrato con tu nombre artístico, desde cuándo lo están utilizando, ellos lo meten a revisión y te dan la reserva”.

“En el caso de Gaby Ramírez, a ella ya no se le otorgó la renovación de su nombre. Aunque ella lo tenía registrado, (gana) es quién lo utiliza primero. Y no importa si tienes millones de seguidores o bots, eso no funciona”.

Ramírez aseguró: “Levanté una denuncia penal. (La otra) Gaby Ha cometido muchas falsedades. El juez otorgó si se otorgaba el amparo o no, porque por derecho tiene derecho a ampararse, pero los jueces leen cómo va el tema y el juez decide. Va bien”.

Gaby Ramirez ha gastado Un millón de pesos, 90 mil dólares, en abogados. Iba a desistir, pero no lo desea: “Iba a decir, me voy a llamar ‘Petra’ Ramírez... Pero el problema es que son las regalías de la televisión, de las telenovelas, las películas... Por eso es que yo pensando en mis hijos o mis seres queridos, uno trabaja para ellos”.

Recordó que la presentadora de “Sale el sol” estaba como ‘Orata’ cuando estaba en la televisión de Monterrey. “En la ANDA está registrada como ‘Muñequita loki’, pero resulta que por más que quisiera llamarse Gaby Ramirez, no puede porque yo lo tengo desde 1997".

Se sabe que la marca “Gaby Ramírez” en el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) tiene un registro válido desde 2014 para Karla Gabriela Ramírez Romano. Gabriela Ramírez Hernández ingresó varios trámites en 2021 para proteger su nombre artístico como “Gaby Ramírez”, pero al existir ya un registro previo, los archivos están “En trámite”.