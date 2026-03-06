Suscríbete
Famosos

Paty Navidad descubrió que posee un ‘DON TELEPÁTICO’ por el que fue al psiquiatra: “Empecé a leer la mente”

La actriz reveló perturbadores detalles y aseguró que no le importan las críticas ni las burlas.

Marzo 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Paty-Navidad.jpg

Paty Navidad dice que descubrió que puede leer la mente.

Instagram

“Estaba casi leyendo lo que todo mundo estaba pensando”.

Paty Navidad no deja de sorprender con sus declaraciones y es que en una entrevista reciente dijo que desarrolló un don telepático por el que tuvo que buscar ayuda psiquiátrica, pues comenzó a escuchar los pensamientos de los demás.

La experiencia, aseguró la actriz, le generó angustia, miedo y gran confusión al no comprender lo que le ocurría.

“Llegó un momento de mi vida en el que empecé a leer la mente de las personas. En verdad es real, pero eso me asustó. Por eso estuve yendo con psicólogos y neuropsiquiatras”, relató Paty.

TE RECOMENDAMOS: Maribel Fernández “la Pelangocha” se queda sorda mientras espera su operación de la carótida

Y agregó que “cuando me pasó, yo decía: ‘Por piedad, yo ya no quiero’. Eran muchas voces en mi cabeza. O sea, estaba casi leyendo lo que todo mundo estaba pensando”.

Navidad también emitió su postura ante las criticas que recibe por sus opiniones y experiencias: “Mucha gente me ha juzgado, ha dicho: ‘Está loca’, dice cosas terribles que nada que ver… Yo respeto, pero hablo de lo que me ha tocado vivir”.

Te puede interesar:
Acapulco-Shore.jpg
Famosos
Exintegrante de ‘Acapulco Shore’ publica video tras sufrir GOLPIZA y acusa a su pareja; ya la había atacado
Marzo 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
klitbo-cynthia---.jpg
Famosos
Cynthia Klitbo revela que tiene una enfermedad INCURABLE: “Me ha costado mucho, me deprimí mucho”
Marzo 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Martha-Figueroa.jpg
Famosos
Martha Figueroa narró que su hijo MURIÓ por un error médico: “Me anestesiaron para que no me enterara”
Marzo 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gomita (2).jpg
Famosos
Gomita muestra impactante video de la cirugía de intestino que la hizo orar por su vida:; “No quiero morir”
Marzo 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
reencuentro trevi raquenel.jpg
Famosos
Gloria Trevi y María Raquenel se reencuentran a 25 años de estar en la cárcel; esto se dijeron
Marzo 01, 2026
 · 
Alejandro Flores

La actriz, quien en el pasado ha generado polémicas por sus ideas controvertidas sobre extraterrestres, salud y la política compartió que no dejará de hablar de sus experiencias y posturas pese a las críticas.

NO TE VAYAS SIN LEER: Shakira iba a cantar “Nada personal” con Armando Manzanero; esta es la historia de quién y por qué lo impidió

Estas declaraciones forman parte de una entrevista que será publicada en su totalidad el 8 de marzo en el canal de YouTube de la periodista Magaly Ayala.

Paty Navidad
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
APOSTARIAS POR MI SEMANA FINAL.jpg
Famosos
Estas parejas ya pasaron a la semana final de "¿Apostarías por mí?”
Marzo 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
nuja amara adrián di monti.jpg
Famosos
Adrián Di Monti hace pública una advertencia que le hizo a su esposa antes de casarse
Marzo 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
mairbel fernandez pelangocha.jpg
Famosos
Maribel Fernández “la Pelangocha” se queda sorda mientras espera su operación de la carótida
Marzo 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
JUAN JOSE ORIGEL DANIEL BISOGNO.jpg
Famosos
La historia de Juan José Origel y Daniel Bisogno pero que Pedro Sola niega
Marzo 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
armando manzaneroshakiralisset.jpg
Famosos
Shakira iba a cantar “Nada personal” con Armando Manzanero; esta es la historia de quién y por qué lo impidió
“Quiero a una colombianita que acaba de llegar a México”, dijo Manzanero cuando presentó esta canción como tema principal de la telenovela del mismo nombre en 1996
Marzo 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
graco-sendel-entrevista.png
Famosos
Graco Sendel conquista la pantalla pero pensó desistir ante el rechazo y pese a ser hijo de Sergio Sendel
Nos confesó que estuvo a punto de ‘tirar la toalla’.
Marzo 05, 2026
 · 
Nayib Canaán
Rafael-González.jpg
Famosos
‘Los Recoditos’ pausan a su vocalista por tiempo INDEFINIDO ante denuncia de violencia de su esposa
La agrupación se pronunció luego de que la pareja del cantante lo señalara por golpes e infidelidades.
Marzo 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sargento-Rap.jpg
Famosos
Exparticipante de ‘Survivor México’ es exhibido como DEUDOR alimenticio; ya le habían dado 5 años de cárcel
‘Sargento Rap’ aparece en la lista de padres que no han cumplido con sus obligaciones.
Marzo 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez