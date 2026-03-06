Paty Navidad descubrió que posee un ‘DON TELEPÁTICO’ por el que fue al psiquiatra: “Empecé a leer la mente”

“Estaba casi leyendo lo que todo mundo estaba pensando”.

Paty Navidad no deja de sorprender con sus declaraciones y es que en una entrevista reciente dijo que desarrolló un don telepático por el que tuvo que buscar ayuda psiquiátrica, pues comenzó a escuchar los pensamientos de los demás.

La experiencia, aseguró la actriz, le generó angustia, miedo y gran confusión al no comprender lo que le ocurría.

“Llegó un momento de mi vida en el que empecé a leer la mente de las personas. En verdad es real, pero eso me asustó. Por eso estuve yendo con psicólogos y neuropsiquiatras”, relató Paty.

Y agregó que “cuando me pasó, yo decía: ‘Por piedad, yo ya no quiero’. Eran muchas voces en mi cabeza. O sea, estaba casi leyendo lo que todo mundo estaba pensando”.

Navidad también emitió su postura ante las criticas que recibe por sus opiniones y experiencias: “Mucha gente me ha juzgado, ha dicho: ‘Está loca’, dice cosas terribles que nada que ver… Yo respeto, pero hablo de lo que me ha tocado vivir”.

La actriz, quien en el pasado ha generado polémicas por sus ideas controvertidas sobre extraterrestres, salud y la política compartió que no dejará de hablar de sus experiencias y posturas pese a las críticas.

Estas declaraciones forman parte de una entrevista que será publicada en su totalidad el 8 de marzo en el canal de YouTube de la periodista Magaly Ayala.

