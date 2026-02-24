Omar Suárez desmiente a Ivonne Montero y la tacha de poco profesional: “no tiene derecho a PISOTEAR la obra”

“Hay nombres que no vale la pena repetir porque no lo merecen porque no están a la altura y al nivel”.

Hace varios días, Ivonne Montero anunció su salida de la obra de teatro ‘El Sótano’, esto luego de participar por ocho meses. Según expuso, abandonó la puesta por su propio bienestar personal y profesional, particularmente por un desgaste físico, emocional y situaciones laborales que consideró irrespetuosas.

“Ya eran ocho meses, yo estaba cansada emocionalmente, físicamente, energéticamente, en muchos sentidos”, declaraba Ivonne.

Añadió que el ambiente al interior de la producción se desgastó y aunado a ello había fallas técnicas frecuentes y falta de apoyo para equilibrar su carga de trabajo.

Ivonne aseguró también que ella tuvo que resolver problemas en escena y que incluso pidió se incluyera una actriz para alternar su participación, pero su petición fue ignorada.

“Mi trabajo vale mucho, mi nombre vale mucho, mi trayectoria vale muchísimo y mi entrega vale muchísimo”, expresó Montero.

En la charla que otorgó a ‘Sale el Sol’, la intérprete desmintió versiones que comenzaban a circular y que apuntaban a los posibles motivos de su renuncia, aclarando que no tuvo conflictos personales con sus compañeros.

Con su salida también se terminó su vínculo sentimental con el joven policía, misma que había iniciado en septiembre de 2025. Jonathan Vázquez también formaba parte de la obra ‘El Sótano’.

“Mi relación con Jonathan empezó a estar muy afectada por cuestiones laborales, a él lo despidieron del trabajo por un chisme que se hizo y en el cual me estaban involucrando a mí, y me parecía absurdo que esto sucediera dada la calidad de mi exigencia laboral a mi persona, lo que se dijo, lo que se inventó sí me molesto muchísimo. Di las gracias, pero tristemente me trataron muy mal”, expresó Montero.

Dentro de los chismes que se propagaban se hablaba de que entre las escenas, ambos aprovechaban para besarse y encerrarse en los camerinos.

Montero enfatizó que no guarda rencor hacia la producción ni hacia quienes la contrataron, también advirtió que ya no estaba dispuesta a soportar ambientes laborales donde no se valore adecuadamente su esfuerzo.

Y fue tajante en que la obra había registrado llenos totales e incluso logró salir de números rojos mientras ella formó parte del elenco, un logro del cual se siente orgullosa.

El productor Omar Suárez confirma los supuestos chismes

Ante la develación de la placa de las 500 representaciones de ‘El Sótano’, el productor de la obra habló sobre el trabajo de Ivonne aunque ya no quiso mencionar su nombre.

“Nunca, no acostumbro hablar mal de nadie porque yo creo que eso no tiene derecho ningún ser humano, pero tampoco tienen derecho a pisotear el nombre de un proyecto tan importante y el trabajo, Ana Claudia Talancón, Luis Felipe Tovar, dejémonos de cosas absurdas y de tonterías, seamos muy objetivos, hay nombres que no vale la pena repetir porque no lo merecen porque no están a la altura y al nivel”, expresó Suárez.

Y cuestionó a los reporteros: “¿Tú qué harías si una actriz te para una función en la mitad del entreacto y dice que no puede continuar porque está muy cansada y se tira en el camerino, y no puedes arrancar y el público aplaudiendo, qué harías?”.

Y continuó: ¿Qué harías si contratas una actriz, se enamora de un tramoyista, y en entrepiernas, cada vez que acaba una escena sí se besa dentro y retrasa… no sale y ese obscuro se prolonga a 4 minutos. Eso en un espectáculo teatral es una bajada”, dijo visiblemente molesto.

