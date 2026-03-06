Pepe Aguilar habla de la violencia en México tras ataque cerca del rancho de su hija Ángela Aguilar

Pepe Aguilar, al mirar y analizar los episodios de violencia en nuestro país, expresa un deseo humanista.: “Ojalá que no muera gente inocente”.

El cantante mexicano vivió muy de cerca uno de esos episodios cuando su hija Ángela Aguilar y su yerno Christian Nodal quedaron atrapados en medio de un enfrentamiento de grupos criminales y fuerzas estatales en Zacatecas.

Entre la confusión, hubo versiones de que presuntamente habría sido un ataque contra la familia Aguilar.

Con el paso de las horas se aclaró que lo que sucedió que que Nodal y Ángela salían de su rancho en Zacatecas cuando por mero azar se toparon con el enfrentamiento.

¿Qué opina Pepe Aguilar de la violencia en México?

Pepe tiene clara la enseñanza que como ciudadanos se puede aprender de esas experiencias.

“Pienso que como ciudadano cada quien tiene que hacer lo que pueda por México, que ahorita es cuando nos necesita México”, declaró en una entrevista para Telemundo.

El patriarca de la familia Aguilar definió la situación que se vive en nuestro país como “una transición de realidad”.

Y habló no sólo de Zacatecas, también de Jalisco, otro estado en el ojo del conflicto.