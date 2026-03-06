Suscríbete
Famosos

Pepe Aguilar habla de la violencia en México tras ataque cerca del rancho de su hija Ángela Aguilar

“Ahora es cuando México nos necesita”, dice el cantante mexicano

Marzo 05, 2026 • 
Alejandro Flores
pepe aguilar (2).jpg

Pepe Aguilar comienza gira en Estados Unidos

Instagram

Pepe Aguilar, al mirar y analizar los episodios de violencia en nuestro país, expresa un deseo humanista.: “Ojalá que no muera gente inocente”.

El cantante mexicano vivió muy de cerca uno de esos episodios cuando su hija Ángela Aguilar y su yerno Christian Nodal quedaron atrapados en medio de un enfrentamiento de grupos criminales y fuerzas estatales en Zacatecas.
Entre la confusión, hubo versiones de que presuntamente habría sido un ataque contra la familia Aguilar.
Con el paso de las horas se aclaró que lo que sucedió que que Nodal y Ángela salían de su rancho en Zacatecas cuando por mero azar se toparon con el enfrentamiento.

TE RECOMENDAMOS: Memo Villegas confiesa que fue víctima de BURLAS Y ABUSO laboral tras hacer una escena desnudo

Escándalos de La Casa de los Famosos 6, de Telemundo

Entérate de todo lo que hacen los famosos en el encierro

CASA DE LOS FAMOSOS.jpg
Famosos
La Jefa pone un alto a los habitantes que se agreden en La Casa de los Famosos de Telemundo
Les advirtió que ya no permitirá contacto físico
Febrero 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
El pasado de Eduardo Antonio antes de ser el Divo de Placetas en La Casa de los Famosos
Febrero 25, 2026
Famosos
El nombre de Ángela Aguilar provoca insultos en La Casa de los Famosos: "¡Eres un adulador!”
Febrero 23, 2026
Famosos
“¿Cómo te llamas?” En La Casa de los Famosos Telemundo nominan sin saber sus nombres y parecía sketch cómico
Febrero 20, 2026
Famosos
Laura Zapata y Oriana Marzoli se pelean en La Casa de los Famosos: “Me llamaste zorra”
Febrero 18, 2026

¿Qué opina Pepe Aguilar de la violencia en México?

Pepe tiene clara la enseñanza que como ciudadanos se puede aprender de esas experiencias.

“Pienso que como ciudadano cada quien tiene que hacer lo que pueda por México, que ahorita es cuando nos necesita México”, declaró en una entrevista para Telemundo.

El patriarca de la familia Aguilar definió la situación que se vive en nuestro país como “una transición de realidad”.

Y habló no sólo de Zacatecas, también de Jalisco, otro estado en el ojo del conflicto.

“Jalisco no ha perdido nada de su belleza, tradiciones, tequila, charros, mujeres guapísimas, sus playas... es un momento en la historia complicado el que se vive pero ese momento no le va a quitar su historia”.

PEPE AGUILAR
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
graco-sendel-entrevista.png
Famosos
Graco Sendel conquista la pantalla pero pensó desistir ante el rechazo y pese a ser hijo de Sergio Sendel
Marzo 05, 2026
 · 
Nayib Canaán
Rafael-González.jpg
Famosos
‘Los Recoditos’ pausan a su vocalista por tiempo INDEFINIDO ante denuncia de violencia de su esposa
Marzo 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sargento-Rap.jpg
Famosos
Exparticipante de ‘Survivor México’ es exhibido como DEUDOR alimenticio; ya le habían dado 5 años de cárcel
Marzo 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Memo-Villegas.jpg
Famosos
Memo Villegas confiesa que fue víctima de BURLAS Y ABUSO laboral tras hacer una escena desnudo
Marzo 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
juan-angel-esparza-corazon-oro-12.png
Famosos
Juan Ángel Esparza celebra 35 años de carrera con nuevo personaje en “Corazón de oro”
El actor nos contó un poco de las vivencias que ha enfrentado.
Marzo 05, 2026
 · 
Edson Vázquez
Carlos-Trejo-esposa.jpg
Famosos
Destapan acta de defunción de la exesposa de Carlos Trejo y revelan si realmente murió de SIDA
En reiteradas ocasiones se acusó al cazafantasmas de haber sido el asesino de su expareja.
Marzo 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vocalista-Los-Recoditos.jpg
Famosos
Esposa del vocalista de ‘Los Recoditos’ lo acusa de GOLPEARLA: “Tengo 12 años de maltrato”
Fernanda Redondo denunció que al interior de su matrimonio ha sufrido constantes agresiones e infidelidades.
Marzo 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jorge-Losa.jpg
Famosos
Jorge Losa es vinculado con ‘Metaxchange’, la empresa que DENUNCIÓ Sandra Echeverría por fraude
El exintegrante de ‘La Casa de los Famosos’ salió a aclarar la relación que tiene con la compañía.
Marzo 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez