Pese a disculpa de Saskia Niño de Rivera, hija de Carmen Salinas no descarta DEMANDA: “Hizo mucho daño”

Saskia Niño de Rivera reconoce que se equivocó al difundir la entrevista con el reo ‘Beto’, quien señaló a la difunta Carmen Salinas de supuestos sacrificios satánicos con niños.

“Como cabeza del equipo editorial de Penitencia reconozco que hubo un error”, dijo la criminóloga, psicóloga y activista, luego de que su pódcast Penitencia se hizo viral por un capítulo en el que entrevista a una persona privada de la libertad que narra que comenzó a delinquir desde niño.

Esta semana, Saskia se disculpó públicamente con la familia de Carmen Salinas, pero la hija de la actriz, María Eugenia Plascencia, no lo ve suficiente y sigue analizando si demandará a la activista.

En entrevista con “Todo para la mujer”, María Eugenia fue clara:

“Estoy muy molesta, muy dolida. Hizo mucho daño. No puede quedar solo con una disculpa”.

Incluso compartió que sospecha que ‘Beto’ fue inducido a realizar la acusación contra su madre: “Para mí, fue un libreto. Sí, siento que se pusieron de acuerdo”.

La hija de Carmen Salinas insistió: “Yo quiero ver si este reo tiene pruebas de lo que dice de mi mamá. El daño ya está hecho y yo tengo que defender el nombre de mi mamá y limpiarlo”.

Sobre demandar a Saskia Niño de Rivera, fue concisa: “Eso lo tengo que hablar con mis abogados. Yo lo que he pensado es limpiar el nombre de mi mamá. Quisiera que le quiten el acceso a esta chava para entrar al reclusorio, ha de estar bien apadrinada. Tengo que limpiar el nombre de mi mamá”.

¿Cuál fue el error de Saskia Niño de Rivera en el caso de Carmen Salinas?

Saskia reconoció: “Hay en este momento (sic) una disculpa púbica para la familia (de Carmen Salinas) y para todo el que se haya visto afectado”, dijo Saskia en una entrevista que se puede ver en nuestro Instagram de TVyNovelas.

“Siempre voy a celebrar que se escuchen historias como la de Beto que representa a muchas infancias en el país. Sin embargo, también reconocer, y lo hago con toda la humildad, cuando las cosas se pudieron hacer distintas porque soy la primera que no busca perjudicar absolutamente a nadie”.

Saskia Niño de Rivera explicó que al darse cuenta de que la entrevista se había publicado con el nombre de Carmen Salinas, de inmediato decidió eliminarlo, editar una nueva versión y publicarla nuevamente ya sin el nombre de Carmen Salinas.

“Por un error editorial que reconozco, que tuve como cabeza de este equipo, y lo hablé con el equipo editorial de “Penitencia”, automáticamente se editó y se volvió a subir”.