Suscríbete
Famosos

Pese a disculpa de Saskia Niño de Rivera, hija de Carmen Salinas no descarta DEMANDA: “Hizo mucho daño”

María Eugenia Plascencia quiere limpiar el nombre de su madre.

Marzo 06, 2026 • 
TVyNovelas
hija-carmensalinas-saskia.png

Hija de Carmen Salinas no ha descartado demanda

Saskia Niño de Rivera reconoce que se equivocó al difundir la entrevista con el reo ‘Beto’, quien señaló a la difunta Carmen Salinas de supuestos sacrificios satánicos con niños.

“Como cabeza del equipo editorial de Penitencia reconozco que hubo un error”, dijo la criminóloga, psicóloga y activista, luego de que su pódcast Penitencia se hizo viral por un capítulo en el que entrevista a una persona privada de la libertad que narra que comenzó a delinquir desde niño.

Te puede interesar:
Casa-paquita-venta-12.jpg
Famosos
39 millones de pesos borrarán el recuerdo de Paquita la del Barrio: Ponen a la venta “Casa Paquita”
Marzo 03, 2026
 · 
Grisel Vaca
Pepillo-Origel.jpg
Famosos
‘Pepillo’ Origel revela fuerte CRISIS de salud que lo llevó a dejar el trabajo: “Es lo más horrible”
Marzo 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yuri.jpg
Famosos
Yuri defiende a Carmen Salinas y recuerda cuando también la acusaron de NARCOSATÁNICA
Marzo 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Adal-Ramones.jpg
Famosos
Adal Ramones POR FIN les contesta a sus compañeros de ‘Otro Rollo’: “Yo no cobré nada”
Marzo 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Esta semana, Saskia se disculpó públicamente con la familia de Carmen Salinas, pero la hija de la actriz, María Eugenia Plascencia, no lo ve suficiente y sigue analizando si demandará a la activista.

En entrevista con “Todo para la mujer”, María Eugenia fue clara:

“Estoy muy molesta, muy dolida. Hizo mucho daño. No puede quedar solo con una disculpa”.

Incluso compartió que sospecha que ‘Beto’ fue inducido a realizar la acusación contra su madre: “Para mí, fue un libreto. Sí, siento que se pusieron de acuerdo”.

La hija de Carmen Salinas insistió: “Yo quiero ver si este reo tiene pruebas de lo que dice de mi mamá. El daño ya está hecho y yo tengo que defender el nombre de mi mamá y limpiarlo”.

Sobre demandar a Saskia Niño de Rivera, fue concisa: “Eso lo tengo que hablar con mis abogados. Yo lo que he pensado es limpiar el nombre de mi mamá. Quisiera que le quiten el acceso a esta chava para entrar al reclusorio, ha de estar bien apadrinada. Tengo que limpiar el nombre de mi mamá”.

¿Cuál fue el error de Saskia Niño de Rivera en el caso de Carmen Salinas?

Saskia reconoció: “Hay en este momento (sic) una disculpa púbica para la familia (de Carmen Salinas) y para todo el que se haya visto afectado”, dijo Saskia en una entrevista que se puede ver en nuestro Instagram de TVyNovelas.

“Siempre voy a celebrar que se escuchen historias como la de Beto que representa a muchas infancias en el país. Sin embargo, también reconocer, y lo hago con toda la humildad, cuando las cosas se pudieron hacer distintas porque soy la primera que no busca perjudicar absolutamente a nadie”.

Saskia Niño de Rivera explicó que al darse cuenta de que la entrevista se había publicado con el nombre de Carmen Salinas, de inmediato decidió eliminarlo, editar una nueva versión y publicarla nuevamente ya sin el nombre de Carmen Salinas.

“Por un error editorial que reconozco, que tuve como cabeza de este equipo, y lo hablé con el equipo editorial de “Penitencia”, automáticamente se editó y se volvió a subir”.

CARMEN SALINAS Saskia Niño de Rivera Demanda
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Aracely-Arámbula.jpg
Famosos
Aracely Arámbula anuncia su SALIDA de ‘Perfume de Gardenia’ a 10 días del estreno “por compromisos personales”
Marzo 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
yadhira carrillo (2).jpg
Famosos
¿Por qué le quitaron a Yadhira Carrillo el protagónico de una telenovela? “Sí sentí feo”
Marzo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
rafa goncalez recoditos violenica.jpg
Famosos
Vocalista de Los Recoditos responde a la acusación de violencia de su esposa
Marzo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
pepe aguilar (2).jpg
Famosos
Pepe Aguilar habla de la violencia en México tras ataque cerca del rancho de su hija Ángela Aguilar
Marzo 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
APOSTARIAS POR MI SEMANA FINAL.jpg
Famosos
Estas parejas ya pasaron a la semana final de "¿Apostarías por mí?”
El reality show está en su etapa final
Marzo 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
nuja amara adrián di monti.jpg
Famosos
Adrián Di Monti hace pública una advertencia que le hizo a su esposa antes de casarse
El actor cubano dice que si él fuera mujer, preferiría un hombre como él
Marzo 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
mairbel fernandez pelangocha.jpg
Famosos
Maribel Fernández “la Pelangocha” se queda sorda mientras espera su operación de la carótida
La comediante recibió un diagnóstico preocupante
Marzo 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
JUAN JOSE ORIGEL DANIEL BISOGNO.jpg
Famosos
La historia de Juan José Origel y Daniel Bisogno pero que Pedro Sola niega
Pedrito se siente indignado y llama mentirosa a Martha Figueroa por contar esa historia
Marzo 05, 2026
 · 
Alejandro Flores