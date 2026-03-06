De “Amigas y rivales” a “Corazón de Oro": El destino volvió a unir a Gabriel Soto y Mayrín Villanueva

Fue en 2001 cuando Gabriel Soto y Mayrín Villanueva compartieron créditos en Amigas y rivales, una producción juvenil que marcó a toda una generación. Entonces eran jóvenes modelos que comenzaban a abrirse paso en la actuación; hoy, consolidados y con una trayectoria sólida, vuelven a encontrarse como protagonistas de Corazón de oro, una historia que promete conquistar al público a partir de este 2 de marzo a las 18:30 horas por las estrellas.

La espera terminó. Después de varios meses de grabación, jornadas intensas y locaciones entrañables en Tequisquiapan, Querétaro, la telenovela finalmente llega a la pantalla. En esta ocasión, la producción apostó por concluir prácticamente todas las grabaciones antes de su estreno, una estrategia que en los últimos años ha cobrado fuerza en la televisora. Para Gabriel Soto, este modelo tiene ventajas claras.

“Antes los productores tenían como estilo pegarse un poquito más al aire para hacer los focus group e ir modificando la historia conforme lo fuera sintiendo el público; ahora ya no. Es mucho estrés y muy riesgoso para la empresa y para los productores hacer esa estrategia. Entonces ya terminamos de grabar prácticamente cuando sale al aire la novela. Es difícil modificar algunas cosas, pero creo que ya tienen muy estudiado hasta dónde va la historia. Habrá personajes favoritos del público, pero creemos que es una historia que tiene todos los elementos y que la gente la va a aceptar muy bien”.

En Corazón de oro, Gabriel Soto enfrenta uno de los mayores retos de su carrera: interpreta a Miguel Ángel, un hombre invidente cuya complejidad lo obligó a mirar hacia adentro.

La preparación fue profunda y respetuosa. Buscó asesoría con la directora del Instituto de la Ceguera de la Ciudad de México, quien le ayudó a comprender desde lo cotidiano hasta lo emocional. “Evidentemente ella es una persona invidente y tuvimos varias platicas para enriquecer mi personaje, le preguntaba cosas básicas: ¿cómo se viste en la mañana?, ¿cómo escoge el color de la ropa?, ¿cómo se peina?, ¿cómo lleva un orden en su vida?, ¿cómo se desplaza en la calle?, ¿cómo usar el bastón?, todo ese tipo de cosas me las explicó. Trabajé con mis directores, con mi coach de actuación, buscando acciones físicas que hicieran verosímil el personaje, que la gente realmente crea que soy invidente”.

Pero más allá de la técnica, hubo una transformación personal. Gabriel Soto reflexiona que los personajes llegan en momentos precisos. “Yo lo dije cuando quedé como subcampeón de ¿Quién es la máscara? y me quité la máscara: ‘Los personajes te escogen por alguna razón’. Miguel Ángel llegó en un momento muy importante en mi vida, de mucha introspección, reflexión, agradecimiento y apreciación hacia la vida. Le ha prestado todo esto a Gabriel Soto y es algo que valoro muchísimo”.

Acostumbrado a encarnar galanes, villanos o personajes rudos, celebra la diversidad que ha tenido en su carrera. “Como actores queremos tener un abanico muy grande de oportunidades. He hecho desde el feo, un trailero, un villano, un vaquero y ahora me toca ser un invidente. Imagínate el rango tan amplio. Eso es lo que más me gusta: crear, jugar e interpretar diferentes estilos”.

“LUZ ES UNA MUJER CAPAZ DE PERDONAR CUALQUIER COSA": MAYRİN

Frente a Gabriel está Mayrín Villanueva, quien da vida a Luz, una mujer marcada por el dolor, pero definida por su capacidad de amar y perdonar.

“Cada personaje tiene un corazón bonito; en este caso es un corazón de oro. Luz es una mujer capaz de perdonar cualquier cosa y, a pesar de los obstáculos que se le presentan, siempre tiene presente el amor”, asegura. El personaje atraviesa momentos oscuros: “Luz es una mujer que sufre mucho. Sufre un abuso sexual; luego su hija comete atrocidades que la hacen dudar”. Sin embargo, la esencia del papel no es la tragedia, sino la resiliencia.

El reencuentro con Gabriel Soto tiene un matiz especial. No se trata solo de volver a trabajar juntos, sino de reencontrarse después de décadas de caminos paralelos.

“Hace muchos años hice pareja con Gabriel en Amigas y rivales y no habíamos vuelto a coincidir. Pero es curioso porque nos conocemos desde hace muchísimos años, creo que unos 30. Desde que éramos chavitos, cuando ambos éramos modelos y hacíamos comerciales. Es un gran amigo”.

“Entonces es un placer tenerlo como compañero porque hay complicidad, hay confianza, hay mucho cariño y respeto por una profesión tan bonita como la que tenemos”, nos dijo Mayrín.

Esa complicidad se percibe en pantalla. Hay una naturalidad en sus escenas que no se improvisa: se construye con el tiempo, con la experiencia compartida y con la madurez que dan los años. Ambos han atravesado éxitos, tropiezos, aprendizajes personales y profesionales que hoy se reflejan en interpretaciones más profundas.